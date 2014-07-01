به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کفشگری که از بازیکنان خط میانی پرسپولیس در فصل گذشته بود، امروز سه‌شنبه برای انجام مذاکراتی در باشگاه حاضر شد و همچنین با سایت باشگاه گفتگویی انجام داد که این گفتگو در زیر می‌آید:

حضورت در باشگاه به چه دلیل بود؟

برای قرارداد مالی آمده بودم که توافق کردیم.

خیلی سریع انجام شد؟

هم پای پرسپولیس و هم پای علی آقا (دایی) وسط بود و مشکلی وجود ندارد.

مطالبات سال قبل چه شد؟

فکر می‌کنم بخش زیادی از آنرا گرفته‌ام. اکثر بازیکنان چنین شرایطی دارند. خدا را شکر کارها از آنروزی که آقای رحیمی و اسپانسر جدید آمده‌اند خوب پیش می‌رود. پول که می‌آید، باشگاه خودش واریزها را انجام می‌دهد. دیگر لازم نیست هر بار دنبال پول بدویم. همین مساله باعث آرامش خوبی شده است. اگر این آرامش را سال قبل داشتیم به راحتی قهرمان می‌شدیم. انشاءالله همین روند که ادامه پیدا کند، سال بعد بهترین نتایج را می‌گیریم. البته این فصل شوخی بردار هم نیست. بازی در سه جام سنگین است. هواداران هم انتظار دارند در لیگ قهرمان شویم و در آسیا صعود کنیم.

تغییرات تیم زیاد نبود؟

خدا را شکر اسکلت تیم حفظ شد. اگر دو، سه نفر از بچه‌ها که هنوز در حال صحبت هستند، بمانند سال خیلی خوبی خواهیم داشت. کادر فنی هم صد درصد بر اساس نیازها و نقاط ضعف برنامه جذب بازیکن داده است و صلاح تیم را می‌دانند. اگر در پستی بازیکن جذب نشده، لابد نیازی ندیده‌اند. البته نفرات جوان خوبی هم گرفته‌ایم. سال قبلی‌ها هم با تجربه‌تر شده‌اند. سال قبل چند جوان بودیم که تجربه بازی در تیمی مثل پرسپولیس را نداشتیم. امسال شرایط فرق می‌کند، بیشتر می‌توانیم کمک کنیم من که خیلی امیدوارم.

با حقیقی زوج خوبی بودید، با او درباره وضعیتش صحبتی نداشتی؟

دو روز قبل سر تمرین آمد ولی خیلی زود رفت. تا جایی که می‌دانم قرارداد دارد. البته سال قبل مصدومیت بی‌موقعی داشتم که زوج ما را خراب کرد، هر چند محمد نوری یکی از بهترین نفرات است. شاید بعضی بگویند مثل سال‌های قبل نبود اما پتانسیل فوتبال او خیلی بالا است. نورالهی هم که تازه آمد بازیکن خیلی خوبی است.

بازی او را دیده بودی؟

در بازی دوستانه دیدم. از نظر فنی خیلی خوب است. ما خط هافبک قدرتمندی خواهیم داشت.

با تمرینات بدنسازی چه می‌کنید؟ به نظر بعضی، خیلی هم سخت نگرفتند؟

ما زمان کافی داریم ولی فشار واقعا زیاد بود. فشار اصلی در سرعین بود. الان روی واکنش‌ها و سرعت کار می‌کنیم. شانس آوردیم آب و هوای سرعین خیلی خوب بود. یکی از برنامه‌های تمرین آنجا را در روزهای گذشته در تهران انجام دادیم، نفسمان بریده بود. بالاخره اینجا هم گرمتر است و هم هوا آلوده است. البته قرار است در اردوی ترکیه در سطح دریا کارهای سرعتی را انجام بدهیم. در کل بدنسازی خوبی داریم.

فصل قبل نسبت به دو سال پیش، پیشرفت خوبی داشتید، حالا همه منتظر قهرمانی در لیگ هستند؟

پارسال نایب قهرمان شدیم، در حالی که حق ما قهرمانی بود. البته فولاد هم تیم خیلی خوبی بود اما اگر بعضی حاشیه‌ها به تیم ما ضربه نمی‌زد، قهرمان می‌شدیم. خودمان هم انتظار داریم در این فصل قهرمان بشویم. می‌توانیم این قول را بدهیم که تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد و به چیزی غیر از قهرمانی فکر نمی‌کنیم.

حالا در جام جهانی کدام تیم قهرمان می‌شود؟

طرفدار دو آتشه آرژانتین هستم. امیدوارم قهرمان بشوند.

آنها که دفاع درست و حسابی ندارند؟

جلوی ایران مشخص بود. البته توان هجومی آنها به قدری زیاد است که دفاع را تحت الشعاع قرار داده است. البته امسال جام عجیبی بود. اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، همه حذف شدند. برزیل هم جلوی شیلی شانس آورد. دلم خیلی برای شیلی و مکزیک سوخت. حقشان نبود حذف بشوند.

کار تیم ملی ایران چطور بود؟

در دو بازی اول خیلی خوب بودند. در بازی با آرژانتین غرور خاصی به من دست داد. فکر می‌کنم آبروی فوتبالمان خریده شد. دلم می‌خواست حداقل در ورزشگاه بودم و بازی را از نزدیک می‌دیدم. پنهان نمی‌کنم که دوست داشتم با مسی هم عکس بیندازم. درباره فوتبال او نیازی به صحبت من نیست ولی من عاشق اخلاقش هستم. همچنین فکر می‌کنم بچه‌ها در بازی با بوسنی به خاطر فشار بازی با آرژانتین و البته استرس موفق نشدند.

فکر می‌کنی بعد از جام ملت‌ها درباره بازی‌های خودت در تیم ملی صحبت کنیم؟

امیدوارم که این اتفاق بیفتد. من سال قبل نتوانستم بیشتر از 40 – 30 درصد توانایی خودم را نشان بدهم. دلیلش این بود که استرس داشتم و می‌خواستم در تیم جا بیفتم. این مسائل روی کار من تاثیر گذاشت ولی شرایط برای این فصل فرق می‌کند. صد درصد بیشتر تلاش می‌کنم تا انتظارات برآورده شود.