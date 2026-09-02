به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۵ شهریور ماه منتشر شده است.

اطلاعیه تمدید فرصت انتخاب رشته و سری اول اصلاحات مربوط به دفترچه انتخاب رشته در ۱۰ شهریورماه منتشر شد.

رشته‌محل‌های جدید به همراه سری دوم اصلاحات مربوط به دفترچه‌ راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور امروز ۱۱ شهریورماه منتشر شد.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند در مهلت مقرر پس از مطالعۀ دقیق دفترچه‌ راهنمای یاد شده، مندرجات اطلاعیه ها تا پایان روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، نیز می‌توانند در صورت تمایل تا پایان روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

رشته محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ (سری دوم) در اینجا قابل مشاهده است.