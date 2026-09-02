به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در نشست گفت‌وگوی اجتماعی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان، با اشاره به شرایط ویژه کشور، اظهار داشت: دشمن پس از شکست در میدان نظامی، به دنبال باز کردن جبهه‌ای جدید در حوزه اقتصاد و جامعه کار، تولید و کارفرمایی است.

وی با اشاره به مقاومت نیروهای مسلح و همراهی مردم در شرایط جنگی اخیر، افزود: رزم رزمندگان و تاب‌آوری مردم موجب شد اهدافی که دشمن برای کشور ترسیم کرده بود، محقق نشود و هیمنه استکبار در برابر اراده ملت ایران شکسته شود.

شاهرخی با بیان اینکه کشور از این مرحله نیز عبور خواهد کرد، تصریح کرد: برای عبور از این شرایط، باید همچنان بر ایستادگی و تقویت توان داخلی تکیه کنیم و اجازه ندهیم فشارهای خارجی به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.

تولیدکنندگان و کارگران در خط مقدم جنگ اقتصادی

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه جامعه کار و تولید بخشی از میدان مقابله با فشارهای دشمن است، گفت: دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی را در شرایط کنونی بخشی از میدان نبرد می‌داند، چراکه دشمن پس از ناکامی در جنگ، به سمت تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی رفته و نبرد خود را متوجه بخش تولید، کار و کارفرمایی کرده است.

وی افزود: همان‌طور که دولت از نیروهای مسلح حمایت می‌کند، باید از جامعه کار و تولید نیز حمایت شود؛ چراکه تولیدکنندگان، کارفرمایان و کارگران در کنار نیروهای مسلح برای تأمین منافع ملی و نیازهای مردم تلاش می‌کنند.

شاهرخی تأکید کرد: جامعه کار و تولید باید مورد حمایت جدی قرار گیرد و سیاست‌های اقتصادی و اداری نیز به گونه‌ای تنظیم شود که در شرایط دشوار کنونی، فشار مضاعفی بر این بخش وارد نشود.

مالیات از دانه‌درشت‌ها، نه صرفا از کسبه خرد

استاندار لرستان در ادامه با انتقاد از برخوردهای سختگیرانه با برخی اصناف و مشاغل خرد، گفت: امور مالیاتی نباید برخورد خشن و قهری با اصناف داشته باشد، بلکه باید تمرکز خود را بر دانه‌درشت‌ها و افرادی قرار دهد که فرار مالیاتی دارند.

وی ادامه داد: برخورد قهری باید با کسانی صورت گیرد که اساساً اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند؛ میزان مالیات بسیاری از مشاغل خرد با مالیات یکی از این مجموعه‌های بزرگ قابل مقایسه نیست و من با چنین شیوه‌ای مخالفم.

شاهرخی با تأکید بر حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی خرد، اظهار داشت: باید از کف بازار و کسبه خرد حمایت کنیم و برخورد را از جایی آغاز کنیم که سال‌ها از آب و برق استان استفاده کرده‌اند، اما حساب‌های اقتصادی آنها در تهران قرار دارد.

وی گفت: وقتی تولید هدف قرار گرفته است، حمایت از تولید و فعالان این عرصه باید در اولویت سیاست‌های استان قرار داشته باشد.

توسعه لرستان نباید قربانی جناح و طایفه شود

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات توسعه‌ای استان، گفت: خودمان باید برای ایجاد تحول در لرستان اقدام کنیم و در این مسیر نباید اجازه دهیم مسائل طایفه‌ای و جناحی بر شایسته‌سالاری و منافع استان غلبه کند.

وی افزود: همه طوایف و اقشار استان مورد احترام و ارادت هستند، اما نباید به دلیل وابستگی‌های طایفه‌ای یا جناحی، شایسته‌سالاری، توسعه و منافع عمومی لرستان تحت تأثیر قرار گیرد.

شاهرخی تأکید کرد: مطالبه حقوق همه مردم استان باید در دستور کار باشد و مدیران و مسئولان لرستان باید با نگاه کلان، مطالبات توسعه‌ای استان را پیگیری و برای تحقق آنها تلاش کنند.