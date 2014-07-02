جشنوار ملی شعر مرصاد در کرمانشاه برگزار می شود

معاون فرهنگی سپاه نبی ‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنوار بزرگ و ملی شعر مرصاد برای با حضور شرکت کنندگان بسیاری در استان کرمانشاه برگزار می شود.

سرهنگ بهرام میرزایی گفت: این جشنواره که هدف اصلی آن ترویج فرهنگ و ایثار در جامعه می باشد، به همت کمیته فرهنگی کنگره سرداران فرماندهان و ۹۸۰۰ شهید استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی با اشاره به همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه نبی اکرم (ص) و همچنین بسیج هنرمندان استان کرمانشاه، بیان داشت: این جشنواره ملی با موضوعاتی نظیر دفاع مقدس، مرصاد، ولایت و رهبری. دفاع مقدس، مرصاد، شهید و فرهنگ شهادت. کرمانشاه، دفاع مقدس، مرصاد و نقش آفرینی اقشارمختلف مردم. دفاع مقدس، مرصاد و مدیریت جهادی سرداران، امیران و فرماندهان. دفاع مقدس، مرصاد، عزم ملی در دفاع مقدس از تمامیت ارضی ایران اسلامی. دفاع مقدس، مرصاد، ایثار و جان فشانی رزمندگان اسلام. دفاع مقدس، مرصاد معنویت و نقش باورهای دینی. دفاع مقدس، مرصاد و استکبار ستیزی ایران اسلامی. دفاع مقدس، مرصاد، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی. دفاع مقدس، مرصاد و نقش حمایتی همسران و مادران برگزار می شود.

میرزایی عنوان داشت: این جشنواره ملی برای اولین بار در استان کرمانشاه برگزار می شود.

معاون فرهنگی سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: جشنواره ملی شعر مرصاد، در مردادماه سالجاری در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار شهر کرمانشاه برگزار می شود.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: علاقمندان به حضور در این جشنواره می توانند آثار خود را به آدرس دبیرخانه این جشنواره در کرمانشاه، میدان آزادگان، مجتمع فرهنگی و هنری انتظار تا پایان بیستم تیرماه ارسال کنند.