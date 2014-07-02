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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۲

میرزایی در گفتگو با مهر:

جشنوار ملی شعر مرصاد در کرمانشاه برگزار می شود

جشنوار ملی شعر مرصاد در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: جشنوار ملی شعر مرصاد برای اولین با حضور شرکت کنندگان بسیاری در استان کرمانشاه برگزار می شود.

معاون فرهنگی سپاه نبی ‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنوار بزرگ و ملی شعر مرصاد برای با حضور شرکت کنندگان بسیاری در استان کرمانشاه برگزار می شود.

سرهنگ بهرام میرزایی گفت: این جشنواره که هدف اصلی آن ترویج فرهنگ و ایثار در جامعه می باشد، به همت کمیته فرهنگی کنگره سرداران فرماندهان و ۹۸۰۰ شهید استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی با اشاره به همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه نبی اکرم (ص) و همچنین بسیج هنرمندان استان کرمانشاه، بیان داشت: این جشنواره ملی با موضوعاتی نظیر دفاع مقدس، مرصاد، ولایت و رهبری. دفاع مقدس، مرصاد، شهید و فرهنگ  شهادت. کرمانشاه، دفاع مقدس، مرصاد و نقش آفرینی اقشارمختلف مردم. دفاع مقدس، مرصاد و مدیریت جهادی سرداران، امیران و فرماندهان. دفاع مقدس، مرصاد، عزم ملی در دفاع مقدس از تمامیت ارضی ایران اسلامی. دفاع مقدس، مرصاد، ایثار و جان فشانی رزمندگان اسلام. دفاع مقدس، مرصاد معنویت و نقش باورهای دینی. دفاع مقدس، مرصاد و استکبار ستیزی ایران اسلامی. دفاع مقدس، مرصاد، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی. دفاع مقدس، مرصاد و نقش حمایتی همسران و مادران برگزار می شود.

میرزایی عنوان داشت: این جشنواره ملی برای اولین بار در استان کرمانشاه برگزار می شود.

معاون فرهنگی سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: جشنواره ملی شعر مرصاد، در مردادماه سالجاری در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار شهر کرمانشاه برگزار می شود.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: علاقمندان به حضور در این جشنواره می توانند آثار خود را به آدرس دبیرخانه این جشنواره در کرمانشاه، میدان آزادگان، مجتمع فرهنگی و هنری انتظار تا پایان بیستم تیرماه ارسال کنند.

کد مطلب 2323705

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