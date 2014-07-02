آغاز توزیع گوشت و مرغ منجد ویژه ماه رمضان در بوشهر/ نظارات ویژه بر بازار استان بوشهر در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بازار و مرکز فروش کالاهای ویژه ماه مبارک رمضان در بوشهر اظهار داشت: نظارت و ساماندهی در توزیع کالاهای ویژه ماه رمضان با عنوان "طرح ضیافت" در مراكز عرضه و توزيع كالا در شهرستانهاي مختلف استان تشديد می شود.



وی تصریح کرد: طرح ضیافت با فرارسیدن ماه رمضان در استان بوشهر آغاز شده و بازرسان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، تمامي واحدهای صنفی مراجعه و بر نحوه توزیع کالاهای مورد نیاز مردم نظارت می کنند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اینکه در راستای تنظیم بازار، توزیع مواد پروتئینی با قیمت مصوب در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و برخی از فروشگاه‌های تعیین شده تا پایان ماه رمضان در استان ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: عمده نظارت کارشناسان ما در ماه مبارک رمضان بركالاهاي ضروري نظیر نان، لبنیات، شیرینی، حلیم، آش، زولبيا، باميه و... متمركز است.



تابش با بیان اینکه گوشت مرغ منجمد از طريق نمايشگاههاي طرح ضيافت در سراسر استان بوشهر توزیع می شود، یادآور شد: در راستای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و رفاه مردم 860 تن گوشت و مرغ منجمد با قیمت 5800 تومان در سراسر استان بوشهر در حال توزیع است.



وی بیان کرد: هم اکنون توزیع گوشت و مرغ منجمد در شهر بوشهر از طريق فروشگاه رفاه واقع در ميدان بهمني و نمايشگاه طرح ضيافت مستقر در سالن آبزيان اداره كل شيلات انجام می شود و ساير شهرستان ها هم از طريق فروشگاه های انتخاب شده فرآيند عرضه مرغ با قيمت مصوب در حال توزیع است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: اكيپ هاي ثابت و سيار بازرسي در ساعات روز و حتي زمان افطار نيز در سطح بازاراستان بوشهر حضور فعال خواهند داشت و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم صدور صورت حساب، عدم درج نرخ کالا، فروش اجباری مراتب را از طريق سامانه 124 ستاد خبري سازمان صنعت، معدن وتجارت گزارش دهند.