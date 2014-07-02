پکن اقدام ژاپن را برای گسترش نقش نظامی‌ محکوم کرد/ واکنش اویغورها به اقدامات چین در سین‎ کیانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی متهم شدن "ژو کایهو" یکی از افسران سابق ارشد چین به فساد و اخراج وی از حزب کمونیست، ارتش آزادی خلق چین خواستار وحدت ارتش 2.3 میلیون نفری این کشور و وفاداری به حزب حاکم کمونیست و شی جینپینگ رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین شد.

خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد ممانعت کارمندان بخشهای غیر نظامی، دانشجویان، دانش آموزان و معلمان از شرکت در مراسم افطار ماه رمضان در استان سین ‌کیانگ به دستور حزب حاکم کمونیست چین با واکنش جدی گروه در تبعید اویغورها مواجه شد و آن را محکوم کردند.

با وجود آنکه چین اعمال محدودیت‌ ها در ماه مبارک رمضان را با هدف تضمین سلامت کارمندان دولت خوانده است، سخنگوی گروه در تبعید کنگره جهانی اویغور با تاکید بر لزوم توقف سرکوب سیاسی در ماه رمضان چنین اقداماتی را از جانب دولت مرکزی تنها توهین به مقدسات مسلمانان در سین کیانگ خواند که باعث افزایش درگیریها می‌شود.

سین کیانگ استان مسلمان نشین چین است که پکن مردم آن را به تلاش برای استقلال و جدایی از چین متهم می کند. در همین رابطه درگیری هایی میان پلیس چین و مردم این استان رخ داده که در اغلب آنها تعدادی زیادی از ساکنان این استان کشته شده اند.

در همین رابطه چهارشنبه هفته گذشته نیز 11 نفر از مردم سین کیانگ به زندان های بلند مدت محکوم شده بودند. البته این درگیری ها موجب شده تا برخی از گروه های افراطی نیز در سین کیانگ فعال شوند و اعضای آنها حملاتی را با سلاح سرد علیه مردم در اماکن پرتردد همچون ایستگاه های اتوبوس انجام بدهند.

خبر دیگر اینکه گلوبال تایمز گزارش داد در پی تصویب یکی از ماده های قانون اساسی از سوی کابینه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، رسانه های چینی اقدام ژاپن برای لغو ممنوعیت دفاع شخصی جمعی را تهدیدی برای امنیت آسیا خواندند زیرا ژاپن سابقه طولانی در انجام حملات مخفیانه دارد.

تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسید.

از زمان بالا گرفتن تنش های ارضی، معترضین چینی و ژاپنی با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را بر سر ادعای مالکیت این جزایر اعلام کرده اند.