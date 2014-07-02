به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد با مشاركت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه خانه كتاب، آذرماه سال جاری مقارن با زادروز سیّدجلال آلاحمد برگزار میشود.
داستان، نقد ادبی، تاریخنگاری و همچنین مستندنگاری موضوعات مورد ارزیابی هیئت داوران در این دوره است.
در فراخوان هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد، از تمامی نویسندگان، منتقدان، ادیبان، تاریخ نگاران و ناشران دعوت شده تا آثار تألیفی خود را كه برای نخستین بار در سال 1392 به چاپ رسیده است تا تاریخ 31 تیرماه 1393 به دبیرخانه جایزه: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان فلسطین جنوبی و براداران مظفر، ساختمان 1080 طبقه اول ارسال کنند.
همچنین فراخوان ششمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی در 5 حوزه منتشر شد.
این جایزه با هدف بزرگداشت مقام و شخصیت شاعر نامدار ایران پروین اعتصامی، رشد و اعتلای خلاقیتها و آفرینشهای ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان فارسی در خارج از كشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به ویژه در حوزه جهان اسلام، معرفی چهرههای شاخص زنان ادیب و پژوهنده و تقدیر از زنان در عرصه زبان و ادب فارسی با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسة خانه کتاب، اسفندماه سال جاری هم زمان با روز بزرگداشت بانو پروین اعتصامی برگزار میشود.
در فراخوان مذکور از تمامی بانوان اهل قلم اعمّ از شاعران، نویسندگان، مترجمان، منتقدان و پژوهشگرانی که آثارشان برای نخستین بار در سالهای 1391و 1392 منتشر شده دعوت میشود تا یک نسخه از آثار خویش را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.
شعر، ادبیات داستانی (داستان بلند، داستان كوتاه)، ادبیات نمایشی (نمایشنامه)، پژوهشهای ادبی (نقد و پژوهش، پایاننامههای دانشجویی، مجموعه مقالات ادبی) و همچنین ادبیات كودكان (داستان و شعر كودك و نوجوان) حوزههای مورد ارزیابی هیئت داوران كتابهای تألیفی و ترجمه ای بانوان در این جشنواره است كه به زبان فارسی منتشر شده است.
مهلت ارسال آثار تا 31 شهریور ماه 1393 است و علاقه مندان میتوانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره: تهران، خیابان انقلاب، بین فلسطین جنوبی و برادران مظفر، پلاك 1080، طبقه اول ارسال کنند.
خبر دیگر از خانه کتاب، اینکه این موسسه همزمان با روز قلم و به منظور پاسداشت حرمت قلم، در یک ضیافت افطار میزبان اهالی قلم است.
در این مراسم سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نجفعلی میرزایی مدیرعامل خانه کتاب حضور خواهند داشت و به ایراد سخنرانی میپردازند.
ضیافت افطار خانه کتاب با حضور جمع زیادی از نویسندگان، شاعران، مؤلفان، مصححان و مترجمان، روز شنبه 14 تیرماه همزمان با روز قلم از ساعت 20:30 تا 22:30 در دانشگاه تهران برگزار میشود.
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