به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در آئین کلنگ زنی اولین مجموعه سوارکاری و پیست اسب دوانی کورس استاندارد استان کرمان با اشاره به اینکه رشته سوار کاری از رشته های مورد تاکید در دین اسلام است، گفت: در سال های اخیر این رشته ورزشی در کرمان مورد اقبال بسیار زیاد مردم و ورزشکاران در این رشته شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در کرمان برای توسعه سوارکاری در رشته های مختلف در کرمان وجود دارد، افزود: بدلیل عدم وجود پیست اسب دوانی در رشته کورس در کرمان، این مسابقات انجام نمی شد که به لطف خداوند و سرمایه گذاری بخش خصوصی اولین مجموعه سوارکاری و پیست اسب دوانی کورس استاندارد در استان کرمان احداث می شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه با پی گیری های انجام شده زمین این پیست اسب دوانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شده و مجوزات لازم برای احداث مجموعه سوار کاری استاندارد اخذ شده است، خاطر نشان کرد: این مجموعه در سه فاز به بهره برداری نهایی می رسد که در فاز اول، پیست سوار کاری با طول 1600 متر و عرض 20 متر احداث می شود.

وی با بیان اینکه احداث ساختمان های اداری و سکوی تماشاچی در فاز های بعدی احداث می شود، گفت: این مجوعه در زمینی به مساحت 30 هکتار و با سرمایه گذاری حدود 30 میلیارد ریالی ساخته می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی موضوع پرورش اسب را یک صنعت دانست و گفت: برنامه ریزی برای توسعه ورزش سوارکاری در رشته های مختلف می تواند باعث توسعه رونق اقتصادی در استان نیز شود.

وی تصریح کرد: سوارکاری که در تعالیم دینی هم بسیار توصیه شده است در ایجاد روحیه شادابی و نشاط در بین جوانان و خانواده های کرمانی نیز موثر است.

کرمان از جمله مناطق مستعد پرورش اسب در کشور است

در این مراسم فرحبخش سرمایه گذار مجموعه سوارکاری و پیست اسب دوانی کورس مهر کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان استعدادهای بسیار خوبی در زمینه توسعه ورزش سوار کاری دارد، گفت: تمامی استانداردهای لازم برای احداث این پیست رعایت شده و طول مسیر و پیچ های موجود در پیست دارای استاندارد بین المللی است.

وی با بیان اینکه کرمان بدلیل شرایط آب و هوایی مساعد در تمامی فصول قابلیت های خوبی برای پرورش اسب دارد، افزود: صنعت اسب در استان کرمان سودآور است و تمامی ظرفیت ها برای وجود و توسعه این ورزش وجود دارد.

فرحبخش از بهره براداری فاز اول این مجموعه شامل پیست اسب دوانی در مهر سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: با حمایت مسئولان نخستین دوره مسابقات اسب دوانی کورس استان کرمان در نیمه دوم مهر ماه در کرمان برگزار می شود.