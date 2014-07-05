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۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

سرگئی ریابکف:

روند مذاکرات ایران و 1+5 ناامید کننده نیست/ حضور قریب الوقوع کارشناسان روس اتم در وین

روند مذاکرات ایران و 1+5 ناامید کننده نیست/ حضور قریب الوقوع کارشناسان روس اتم در وین

معاون وزیرخارجه روسیه در اظهاراتی تاکید کرد: دور ششم مذاکرات ایران و شش کشور درباره موضوع هسته ای ایران ناامید کننده نیست اما به کندی پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "سرگئی ریابکف" معاون وزیرخارجه روسیه با اشاره به دور ششم مذاکرات ایران و 1+5 در وین، اظهار داشت: دور جدید مذاکرات در وین ناامید کننده نیست اما به کندی پیش می رود.

ریابکف با اشاره به حضور قریب الوقوع کارشناسان شرکت "روس اتم اکسپورت" در جریان مذاکرات ایران و شش کشور، افزود: این کارشناسان در هفته آینده به جریان مذاکرات ایران و گروه 1+5 در وین اضافه می شوند.

وی افزود: هیئت روسی نیز به طور دائمی با تمامی کادر کارشناسان و دیپلماتهای خود در جریان مذاکرات در وین حضور خواهد داشت.

ریابکف تاکید کرد: روسیه با توجه به تجربیات خود نقش بزرگی می تواند در رسیدن گفتگو به توافق ایفا کند اما این مسئله نیاز به تلاشهای مضاعف و بیشتر دارد.

وی افزود: مهم این است که مذاکرات روی متن با وجود مشکلات اساسی موجود همچنان ادامه دارد.

خاطرنشان می شود یک مقام بلندپایه آمریکایی دو روز پیش گفته بود که واشنگتن با ادامه غنی سازی موافق است اما کاهش قدرت غنی سازی را نیز ضروری می داند.

کد مطلب 2325084

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