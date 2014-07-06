به گزارش خبرنگار مهر، تابستان استان بوشهر هر روز گرم‌تر می‌شود و این گرمای هوا به گونه‌ای است که مجال مردم را در ماه مبارک رمضان گرفته است و تحمل این گرمای شدید طاقت بالایی می‌خواهد.

در بخش دیگری از دشتستان اما وضعیت متفاوت است و روز شنبه شاهد بارش‌های شدیدی بودیم که باعث ابگرفتگی معابر در بخش ارم شهرستان دشتستان شد و هوایی بهاری را در تابستان در این منطقه حاکم کند.

بخشدار بخش ارم شهرستان دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدیدی باران را در بخش ارم در شهرستان دشتستان شاهد بودیم که باعث بارش باران در اغلب روستاهای این بخش شد.

حسین هاشم‌زاده با اشاره به اینکه این بارندگی از عصر روز شنبه اغاز شده بود، ادامه داد: این بارندگی‌ها همراه با وزش باد بود که باعث بروز خساراتی نیز به این بخش شد.

سر ریز شدن آبشار فاریاب و سد تنگ ارم

وی به آسیب‌های وارد شده به بخش کشاورزی و بخشی از معابر این بخش اشاره کرد و افزود: نخلستان‌ها و باغات لیموی بخش ارم در این بارندگی‌ها آسیب دیدند و خساراتی به آنها وارد شد.

بخشدار ارم همچنین از تخریب برخی از کوچه‌های روستایی در روستاهای این بخش شد و اضافه کرد: آب زیادی بر اثر این بارش‌ها جاری شد و آبشار رود فاریاب نیز بر اثر این بارندگی سرریز شد.

وی تصریح کرد: همچنین آب بسیار زیادی نیز بر اثر این بارندگی پشت سد در دست اجرای ارم جمع شد که بخشی از این آب از دریچه سد سر ریز شد.