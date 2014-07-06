مهمد بچیروویچ در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه حضور در کاپ آسیا اولین اعزام برون مرزی تیم ملی بسکتبال در سال جاری و در راه آماده‌سازی برای مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی به حساب می‌آید، اظهارداشت: به خاطر غیبت بازیکنانی مانند صمد، کامرانی و آفاق که هر یک به دلایلی قادر به همراهی تیم ملی نبودند برای این مسابقات ترکیب به نسبت متفاوتی نسبت به همیشه در اختیار داریم.

وی با اشاره به اینکه آرن داودی هم با وجود قرار داشتن در ترکیب دوازده نفره، به خاطر آسیب‌دیدگی نمی‌تواند در کاپ آسیا همراه تیم باشد، ادامه داد: مطمئنا اوضاع‌مان خیلی خوب نیست چون همانطور که اشاره کردم چند بازیکن اصلی را در اختیار نداریم اما دیگر بازیکنانی که با تیم به چین سفر می‌کنند آمادگی به نسبت خوبی دارند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در پاسخ به این پرسش که "ایران با شرایطی که دارد می‌تواند قهرمانی‌اش در کاپ آسیا را تکرار کند"؟، گفت: بیشتر از قهرمانی و تکرار آن باید روی بازی خوب کسب بهترین تجربه تمرکز کنیم. این برای من مهمتر از این است که تیمم قهرمان شود. باید بتوانیم به واسطه دیدارهایی که در کاپ آسیا برگزار خواهیم کرد برای مسابقات قهرمانی جهان و بعد از آن بازی‌هایی آسیایی که اهداف اصلی ما در سال جاری به حساب می‌آیند به آمادگی بهتر و بالاتری دست یابیم.

وی در مورد اینکه به غیر از اردو در لهستان، اسلوونی و استونی برای تیم ملی برنامه برون مرزی دیگری در نظر گرفته است یا خیر"؟، تصریح کرد: همین پرسش به خوبی نشان می‌دهد که برنامه ما بعد از کاپ آسیا چیست. تیم ملی بعد از بازگشت از چین (محل برگزاری مسابقات کاپ آسیا) تمرینات خود را پیگیری می‌کند و به ترتیب در این سه کشور اردوی تدارکاتی برپا خواهد کرد و در قالب تورنمنت‌هایی هم به میدان خواهد رفت.

مهمد بچیروویچ تاکید کرد: با شرایط فعلی هم نمی‌توانیم بیشتر از این برنامه ریزی کنیم و اردوهای برون مرزی بیشتری را برای تیم ملی تدارک ببینیم. فعلا همین برنامه‌ها را برای آماده‌سازی ملی‌پوشان نهایی کرده‌ایم و باید در قالب آنها با بالاترین سطح آمادگی برای مسابقات جهانی و آسیایی دست یابیم.

به گزارش مهر، پنجمین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا طی روزهای 21 تا 28 تیرماه در ووهان چین برگزار می‌شود. برای حضور در این رقابت‌ها تیم ملی بسکتبال دوشنبه شب عازم چین می‌شود.