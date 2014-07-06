مهمترین وظیفه ما در استان کرمانشاه ایجاد اشتغال است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه پس از انجام ملاقات عمومی با جمعی از مردم استان اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری برنامه های جامع و خوبی تدوین کرده ایم.

ابراهیم رضایی گفت: از ابتدای ورود به استان با درصد بالایی از مشکل بیکاری جوانان مواجه بودیم لذا پس از بررسی این موضوع اهتمام خود را برای رفع این مشکل قرار داده ایم و با توسعه در بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت تلاش داریم تا این مشکل حل شود.

استاندار کرمانشاه افزود: خوشبختانه اقدامات خوب و اثربخشی در بخش های مختلف استان در حال انجام است و مشکلات اجرا و طرح توسعه واحدهای صنعتی و کشاورزی که تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال دارند، به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: جوانان استان برای کارآفرینی و خوداشتغالی باید پیشنهاد کنند که چگونه با استفاده از امکانات موجود می توان بر مشکل بیکاری فائق آمد زیرا این موضوع علاوه بر اینکه استفاده از فکر جمعی را به دنبال دارد منجر به بروز استعدادها، خلاقیت ها و ابتکارات خود جوانان برای کارآفرینی و رفع مشکل بیکاری در استان می گردد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ادامه انجام ملاقات مردم با استاندار اظهار داشت: مردم پس از مراجعه به دفتر بازرسی استانداری و عنوان درخواست های خود می توانند با استاندار ملاقات داشته باشند و ما هر کاری که در توان داشته باشیم برای حل مشکلات آن ها بکار خواهیم گرفت.

گفتنی است که ملاقات عمومی مردم کرمانشاه با استاندار هردو هفته یکبار انجام می شود و در ملاقات عمومی امروز بیش از 10 نفر از مردم استان درخواست های خود را با رضایی بابادی در میان گذاشتند و وی نیز دستورات لازم را برای حل مشکلات ملاقات کنندگان صادر کرد.