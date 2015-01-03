کرمانشاه بیکارترین استان ایران است/ شهری ناامید از تدبیرها

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر ارشد استان کرمانشاه در اولین روز کاری خود به عنوان سکاندار اجرایی استان دست روی یکی از مشکلات و معضلات دیرینه استان کرمانشاه یعنی نرخ بالای بیکاری گذاشت.

ابراهیم رضایی بابادی با "وحشتناک" توصیف کردن وضعیت اشتغال در استان کرمانشاه تنها وعده ای که برای آینده استان داد تلاش برای پایین آوردن آمار بیکاری بود و کاستی ها در این زمینه را متوجه مسئولین گذشته دانست.

این اظهارات در حالی بود که کرمانشاه بر اساس آمار رسمی سازمان آمار ایران در پایان تابستان ۹۲ با نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصدی در رده پانزدهم جدول استانهای بیکار در کشور قرار داشت. وضعیتی که با اظهارات مدیر جدید استان توقع می رفت به سمت تک رقمی شدن پیش برود.

کرمانشاه در صدر استان های بیکار کشور و نا امیدی از تدبیرها

اما روز گذشته پس از گذشت یک سال و یک ماه از آغاز به کار تیم جدید مدیریت ارشد استان اعلام شد که وضعیت وحشتناک بیکاری در کرمانشاه وخیم تر شده است. رسانه ملی با صدایی رسا اعلام کرد که بر اساس آخرین آمار کرمانشاه درصدر استانهای بیکار به سر می برد.

آمار ۱۵.۳ درصدی بیکاری کرمانشاه در پایان پاییز ۹۳ موضوعی است که به سختی می توان از کنار آن گذشت. استان های محروم کشور که نام آنها همواره با بالا بودن شاخص های منفی عجین بوده است نیز در این جدول به گرد کرمانشاه نرسیده اند.

گرچه اقدامات قابل توجهی در کارگروه اشتغال استان برای بهبود وضعیت بیکاری در کرمانشاه انجام شده است و خبرگزاری مهر نیز تلاش کرد در دو گزارش با عنوان "از بازنگری سند اشتغال تا تشکیل کمیته های تخصصی" و "از امید به اعتبارات سفر رهبر انقلاب تا تسهیلات صندوق توسعه ملی" به چهار راهکار خروج از بحران بیکاری استان کرمانشاه بپردازد اما واقعیت این است که خروجی این اقدامات تحت تأثیر رویکرد کلی مدیریت استان بی نتیجه مانده است.

واقعیت این است که علی رغم تلاش این کارگروه، رویکرد کلی مدیریت استان کرمانشاه که گرایشی سیاسی با انتصاباتی ضعیف در مصادر مدیریتی شهرستانی است تا حدود زیادی سرعت پیشرفت و توسعه در استان را کند کرده است.

پرداختن به حاشیه و به کارگیری مدیران غیر متخصص و دور از فضای اجرایی

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پرداختن به مسائل حاشیه ای و نگرش سیاسی به مسائل و مشکلات استان، اقدامات جهادی و کارشناسانه برای رفع مشکلاتی مثل بیکاری را با اختلال مواجه کرده است.

علی جلیلیان خاطر نشان کرد: نیروهایی که مخصوصا در لایه های میانی مدیریتی استان کرمانشاه منصوب شده اند توانایی پیشبرد اهداف توسعه ای در کرمانشاه را ندارند و نمی توانند بحران بیکاری را به دستی به سمت بهبود سوق دهند.

وی ادامه داد: بسیاری از مدیران شهرستانی که باید فکر و ذکر و دغدغه آنها به ثمر رساندن برنامه های پیش بینی شده برای بیکاری استان کرمانشاه باشد متأسفانه با فراموش کردن وظایف خطیر خود به فکر کاندیداتوری برای دوره آینده مجلس شورای اسلامی هستند در حالی که مسئولیت فعلی آنها کمتر از نمایندگی مجلس نیست.

جلیلیان گفت: با بررسی تخصص مدیران جدید منصوب شده جدید تا حدودی میانگین علمی هم کاهش پیدا کرده و البته افرادی که مسئول پیشبرد اهداف توسعه و کار اجرایی هستند سالها از میدان دور بوده و چندان آشنا به کار نیستند.

دغدغه مدیریت استان سیاسی است تا اقتصادی

نماینده مردم در خانه ملت گفت: متاسفانه در این روزها اولویت و دغدغه مسئولین مشکلاتی مثل بیکاری، طلاق، تورم و غیره نیست بلکه در این شرایط تفکرات سیاست زده و تندروی های سیاسی بر زندگی مردم اثر داشته است.

جلیلیان تأکید کرد: در چنین شرایطی که مدیریت استان پویایی و شادابی لازم برای عبور از بحران ها را ندارد نمی توان تعجب کرد که کرمانشاه در صدر بیکار ترین استان های کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه با دارا بودن یک طبیعت چهار فصل و خاک حاصل خیز و آب زیاد یکی از قطبهای کشاورزی کشور است که می تواند بخش زیادی از نیازهای اشتغال استان را در صورت مدیریت صحیح جبران کند.

موقعیت استراتژیک در غرب کشور که یک مرکزیت جغرافیایی و سیاسی است و همچنین بر سر مسیر ترانزیتی به کشورهای همسایه قرار داشتن نیز می تواند در صورت استفاده صحیح یکی از اهرم های خوب اشتغال زایی در استان باشد.

جاذبه های بی نظیر گردشگری نیز می تواند همانطور که برای استان های دیگر با پتانسیل کمتر به یک دستاویز اشتغال زایی تبدیل شده است برای استان کرمانشاه نیز مشکل گشا باشد. اما واقعیت این است که هیچ یک از این پتانسیل نتوانسته است کرمانشاه را از صدر نشینی بیکاری در کشور جدا کند.

دور اندیشی برای اشتغال وجود ندارد

یکی از کارشناسان اقتصادی استان کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه نگرشهای جناحی و حزبی در ماه های اخیر در مدیریت استان کرمانشاه اوج گرفته است و دیده می شود که برخی از پروژه ها فقط به خاطر اینکه با نام مدیران گذشته گره خورده است مورد بی مهری قرار می گیرند.

فرهاد سهرابی گفت: تکمیل فوری تعداد زیادی از پروژه های عمرانی که نیمه تمام مانده اند و به بهره برداری رسیدن آنها می تواند اشتغال زایی قابل توجهی داشته باشد باید به عنوان اولویت کاری تعریف شوند.

وی ادامه داد: مهارت آموزی های عمومی برای اقشار هدف نیز موضوعی است که با تمام تلاش هایی که انجام شده خروجی مناسبی نداشته است.

سهرابی گفت: بسیاری از شغلهای پر در آمد در استان های کشور هستند که هنوز به هیچ وجه در کرمانشاه کسی آنها را نمی شناسد و رونق ندارد در حالی که هم مولد هستند و هم پر درآمد اما به دلیل عدم معرفی و آموزش کسی سراغ آنها نمی رود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین پیش بینی از آینده شغلی برای استان کرمانشاه وجود ندارد. به عنوان مثال مسئولین و سیاستگذاران می توانند با اطلاع رسانی این موضوع که در آینده کدام تولید و کدام شغل به واسطه برنامه های بلند مدت رونق خواهد گرفت به کودکان و نوجوانان در مراکز آموزشی، آموزش های لازم را ارائه کنند تا در روز نیاز، نیروی کار وارداتی نیاز های استان را برآورده نکند.

وی تصریح کرد: در مجموع یک سند جامع و کامل برای اشتغالزایی بر اساس داشته های استان کرمانشاه موجود نیست و آنچه که وجود دارد کلیاتی به تثبیت نرسیده است که ضمانت اجرایی ندارند و البته بازخوردی هم نداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، به هر حال استان کرمانشاه در پایان پاییز ۹۳ بیکارترین استان کشور شد و باید دید که این روند با چه تدبیری درمان خواهد شد.