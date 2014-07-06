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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۰۳

کاریکاتور روز/

آتش انتفاضه رمضان علیه صهیونیستها!

آتش انتفاضه رمضان علیه صهیونیستها!

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین این کاریکاتورها اشاره می شود.

آتش انتفاضه رمضان علیه صهیونیستها

روزنامه اردنی الدستور امروز در کاریکاتوری به آغاز انتفاضه رمضان فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی در پی شهادت یک نوجوان و به آتش کشیده شدن جسد وی اشاره کرده است.

سکوت جانکاه!

روزنامه لبنانی السفیر به سکوت کشورهای عربی و مجامع بین المللی در قبال جنایات متعدد رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان اشاره کرده که رنج مردم فلسطین را مضاعف کرده است.

زورآزمایی رمضانی!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به پخش ویژه برنامه های امسال ماه رمضان در کشورهای عربی و منطقه همزمان با بازیهای جام جهانی اشاره کرده که باعث ایجاد رقابتی نزدیک میان آنها برای داشتن مخاطبان بیشتر شده است.

نشست پارلمان عراق و وضعیت این کشور؛ بدون شرح!

الاتحاد امارات

 

 

کد مطلب 2326359

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