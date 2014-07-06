اسامی بازیکنان تیم فوتبال امید ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نلو وینگادا اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم فوتبال امید که از اواسط تیر ماه برگزار می‌شود را به شرح زیر اعلام کرد:



حجت صدقی، محمد ناصری، محمدرضا اخباری، علی محسن‌زاده، آرام عباسی، محمدحسین کنعانی زادگان، محمدحسین مرادمند، محمد دانشگر، امید قربانی،رضا هاشمی، وسف وکیا، وحید حیدریه، محمدعلی فرامرزی، مهدی مهدی‌پور، روزبه چشمی، ولید مشایی‌زاده، آرش رضاوند، محمد حسین‌پور، علیرضا نقی‌زاده، فرشید اسماعیلی، احسان سخندان، محمدامین جهان‌کهن، محمدعلی مردانی، محمدامین درویشی، حسین فاضلی، بهنام برزای، امیر ارسلان مطهری و مرتضی آقاخان نفراتی هستند که به این اردو دعوت شده‌اند.

این اردو از 21 تیرماه به مدت 3 روز در کمپ تیم‌های ملی تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی امید پیگیری می‌کنند.