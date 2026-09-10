تصادف تویوتا و ریو در لنجان ۹ مصدوم داشت؛مرگ جوان ۲۱ ساله در استخر

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تصادف یک دستگاه خودروی تویوتا با یک دستگاه ریو در شهرستان لنجان، ۹ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۹:۴۳ شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در اتوبان ذوب‌آهن، بعد از پل راه‌آهن در مسیر زرین‌شهر رخ داد که بلافاصله دو واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: این حادثه ۹ مصدوم شامل سه زن، دو مرد، سه پسر و یک دختر داشت که مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

غرق‌شدن جوان ۲۱ ساله در استخر باغ در اشکاوند

عابدی همچنین از وقوع حادثه غرق‌شدگی در یک استخر باغ در محدوده اشکاوند اصفهان خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۰۰:۴۸ بامداد پنجشنبه ۱۹ شهریورماه به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه این حادثه منجر به فوت یک مرد ۲۱ ساله شد.