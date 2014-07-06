به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهار داشت: حوزه سلامت از بخش های بسیار مهم است که باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد و مردم بتوانند از خدمات مناسب این بخش بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع نظامم سلامت، تصریح کرد: امیدواریم با اجرای کامل این طرح شاهد تحول و رشد چشمگیر شاخصهای سلامت در سطح استان بوشهر باشیم که رضایت مردم از این طرح بیانگر موفقیت در اجرای این طرح است.
امام جمعه بوشهر بر لزوم توجه به بخش بهداشت برای بهبود وضعیت سلامتی مردم تاکید کرد و ادامه داد: باید خدمات مناسبی به بیماران ارائه شود که بیمار رنجی به غیر از بیماری خود نداشته باشد و امیدواریم با اجرای کامل طرح سلامت شاهد تحقق این موضوع باشیم.
توسعه زیرساختهای درمانی با نگاه به توسعه آینده باشد
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان بوشهر به ویژه در بخش دریا، تاکید کرد: دانشکده داروسازی و مرکز تولید داروهای گیاهان دریایی در بوشهر راهاندازی شود تا شاهد تحول در این بخش باشیم.
آیتالله صفایی بوشهری گردشگری پزشکی را به عنوان یکی از ظرفیتهای خوب استان بوشهر عنوان کرد و ادامه داد: باید با نگاه بینالمللی و فرامنطقهای به ساخت و تجهیز مراکز درمانی نگاه کنیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به رشد جمعیتی و توسعه آینده برای توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، افزود: برای اینکه توسعه پایداری را شاهد باشیم باید برنامهریزی ما دقیق و با کار کارشناسی و همچنین بر اساس مطالعه اینده باشد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: باید زمینه مناسبی برای ارائه خدمات درمانی به بیماران صعبالعلاج نیز در استان بوشهر ایجاد شود و برای درمان کم هزینه با ارائه خدمات مناسب به بیماران حرکت شود که در طرح جامع سلامت به ان توجه شده است.
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