خسته شدن صهیونیستها از حملات موشکی مقاومت/حمایت صریح فرانسه از جنایات تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال دوم تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست گزارش داد اسرائیل در راستای انجام عملیات نظامی گام بر می دارد و دیگر نمی تواند به این شکل از بمباران متقابل ادامه دهد.

حمایت صریح فرانسه از تجاوزات صهیونیستها به غزه

پایگاه خبری یدیعوت گزارش داد فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو همبستگی خود را با اسرائیل در ساییه شلیک موشکها از غزه اعلام کرد.

المیادین نیز از درخواست مجموعه عربی در سازمان ملل متحد برای برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت درباره غزه خبر داد.

