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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

پرتاب 400 تن مواد منفجره بر سر ساکنان غزه/هشدار شاباک درخصوص نفوذ هکرهای فلسطینی

پرتاب 400 تن مواد منفجره بر سر ساکنان غزه/هشدار شاباک درخصوص نفوذ هکرهای فلسطینی

انهدام بسیاری از پایگاههای امنیتی و نظامی در غزه، استفاده از 400 تن مواد منفجره در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و هشدار سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم اسرائیل در خصوص نفوذ هکرهای فلسطینی به پایگاههای اطلاع رسانی این رژیم از اخبار فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازفلسطین الیوم، جنگنده های رژیم صهیونیستی  بسیاری از پایگاههای امنیتی و نظامی را در غزه هدف گرفته و منهدم کردند.

از سوی دیگر، منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ارتش این رژیم از آغاز جنگ علیه غزه و طی چند روز اخیر 590 مورد از پایگاههای حماس و منازل مسکونی را در نوار غزه مورد هدف قرار  داده است و در جریان این حملات 400 تن مواد منفجره استفاده کرده است.

این منابع همچنین اعلام کردند که تاکنون 234 موشک از سوی گروههای مقاومت به اراضی اشغالی شلیک شده است که سامانه های گنبد آهنین 61 فروند از این موشکها را رهگیری کرده اند.

 از سوی دیگر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) درمورد نفوذ هکرهای فلسطینی به پایگاههای رسمی و اطلاع رسانی این رژیم هشدار داد.

کد مطلب 2328884

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