مقاومت خطاب به صهیونیستها : آغازگر جنگ شما بودید اما پایان جنگ را ما مشخص می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس با نفوذ به سیستمهای مخابراتی رژیم صهیونیستی، پخش برنامه از شبکه 10 تلویزیون این رژیم را برای ساعتی متوقف کرده و پیامهای متعددی را از طریق این شبکه برای ساکنان اراضی اشغالی منتشر کردند.

گردانهای قسام با انتشار پیامی خطاب به صهیونیستها اعلام کردند: اگر مقامات رژیم صهیونیستی شرایط مقاومت را برای آتش بس در غزه نپذیرند خود را برای سکونت در پناهگاهها برای مدت زمان طولانی آماده کنید. رژیم صهیونیستی آغاز گر جنگ بود و این ما هستیم که پایان این جنگ را مشخص می کنیم.

گردانهای قسام تأکید کردند: ما بی صبرانه منتظر آغاز عملیات زمینی رژیم صهیونیستی هستیم چرا که این تنها راه آزاد سازی اسرای ما است.

شایان ذکر است این اولین بار نیست که گردانهای قسام توانستند به سرویسهای مخابراتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و پیامهایی را برای صهیونیستها ارسال کنند.