دو انتصاب فرهنگی جدید/ دستور وزیر ارشاد برای مشکلات مالیاتی اهالی فرهنگ

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار فرهنگی این هفته را با دو انتصاب جدید آغاز می‌کنیم. خبر اول مربوط به انتصاب حمیدرضا چاکری به سمت مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی است.

این خبر روز چهارشنبه 18 تیر منتشر شد. به این ترتیب حميدرضا چاكری با صدور حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مديركل دبيرخانه شورای فرهنگ عمومی كشور منصوب شد. مديركلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های ايلام، قزوين، مركزی و اصفهان و معاونت توسعه كتابخانه‌ها و كتابخوانی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، از جمله سمت‌های سابق مديركل جدید دبيرخانه شورای فرهنگ عمومی كشور است.

انتصاب محسن اسماعیلی به ریاست هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری

انتصاب دوم، مربوط به رئیس جدید هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. در این باره هم، جلسه هیات مدیره سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران عصر روز یکشنبه 15 تیرماه با حضور محمد باقر قالیباف در برج میلاد تهران برگزار و طی آن محسن اسماعیلی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره این سازمان انتخاب شد.

با این انتصاب، محسن اسماعیلی (رییس)، حجت الاسلام شهاب مرادی(نایب رییس) سید جواد شوشتری، حجت الاسلام امرودی و زهرا مشیر، علیمحمد نائینی و بابک نگاه‌داری به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره این سازمان به شمار می‌روند.

دستور وزیر ارشاد برای مشکلات مالیاتی اهالی فرهنگ

خبر دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاونینش برای بررسی موانع اجرای معافیت‌های مالیاتی 4 رسته انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری هم از اخباری بود که این هفته منتشر شد.

این خبر را همایون امیرزاده مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مهر داد و درباره نتایج تلاش‌های اخیر برای اجرای قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان، گفت: بعد از جلسه کارگروه بررسی مشکلات ناشران و کتابفروشان، جمع‌بندی‌ها و مصوبات کارشناسی کارگروه به اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانده شد و ایشان هم از همه معاونت‌های وزارتخانه خواسته‌اند که آخرین پیگیری‌های خودشان را در جهت حل و فصل مسائل مرتبط با حوزه مالیاتی هر بخش احصا کنند تا از طریق مراجع بالادستی مثل دولت و مجلس، اقدامات لازم صورت گیرد.

اهدای جوایز منتخبین بخش کتاب جشنواره شعر فجر بدون برگزاری مراسم

آئین اختتامیه هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر 31 اردیبهشت امسال برگزار و شاعران منتخب بخش‌های چهارگانه آن طی مراسمی در تالار وحدت معرفی شدند. اعلام اسامی داوران این بخش‌ها هم بلافاصله بعد از برگزاری جشنواره انجام شد.

هشتمین جشنواره بین‌المللی در حالی به کار خود پایان داد که داوری بخش کتاب این جشنواره که در واقع بخش جنبی آن محسوب می‌شد، به تعویق افتاد تا اینکه سه‌شنبه هفته قبل (10 تیر) این کار هم انجام و منتخبین بخش کتاب جشنواره هم معرفی شدند.

عبدالجبار کاکایی دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه اعطای جوایز 3 شاعر برگزیده و 2 شاعر شایسته تقدیر بخش کتاب گفت: هنوز صحبتی نشده که [مسئولان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد] مراسم بگیرند یا نگیرند اما بعید می‌دانم و فکر نمی‌کنم مراسمی در این خصوص برگزار شود چون بخش کتاب، بخش جنبی جشنواره بود. وقتی اسامی برگزیدگان اعلام می‌شود، بدیهی است به آنها جوایزی اعطا خواهد شد. این بخش هم جوایزی دارد که البته چون بخش جنبی است، طبیعتاً با جوایز بخش اصلی متفاوت است و من هم از میزان جوایز نقدی آن اطلاعی ندارم اما به طور قطع به منتخبین اعطا خواهد شد.

تغییر شیوه‌نامه بررسی کتاب و دستمزد ممیزان

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی هم این هفته، از تغییر شیوه‌نامه بررسی کتاب که در آن دستمزد ممیزان بهبود یافته است، خبر داد. علی شجاعی صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت، از تغییرات کمی و کیفی در حوزه بررسان کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: ما با توجه به شرایط کاری‌مان و ارزیابی که از روند کاری بررسان دفتر کتاب داریم، طبیعی است که باید تغییراتی را اِعمال کنیم و اِعمال هم می‌کنیم. بخشی از این تغییرات انجام شده و قطعاً هم در آینده تغییرات دیگری هم خواهیم داشت چرا که روند بررسی کتاب نباید روند ساکن و کم‌تحرکی باشد.

وی گفت: قطعاً ما باید هم در رویه‌هایمان، هم در نگاهمان و هم در همکارانمان، تحولاتی را ایجاد کنیم تا بتوانیم همپای تحولات حوزه نشر، امور را پیش ببریم. در این مدت هم این تغییرات بوده است؛ این تغییرات هم در شیوه‌نامه‌ها بوده، هم در افراد بوده و هم در نوع نگاه و داشتن چارچوب‌ها برای بررسی کتاب، تلاش شده که در این زمینه حرکت کنیم.

مناقشه بر سر چاپ یادداشت‌های ممیزی شده جلال آل احمد

احمد آل‌احمد فرزند ارشد شمس آل‌احمد این هفته گفتگویی با خبرنگار مهر داشت و درباره مسائل پیش‌آمده حول چاپ و انتشار یادداشت‌های جلال آل احمد، با اشاره به گزارش‌ها و حواشی منتشر شده در رسانه‌ها در مورد کشف دستنوشته‌های جلال آل‌احمد اظهار داشت: من کتمان نمی‌کنم که از ماجرای اختلاف نظر به وجود آمده پیرامون منزل سیمین دانشور و جلال‌آل‌احمد و نیز در ادامه فروش آن منزل و خالی شدن آن تعجب کردم هر چند که از نظر حقوقی آن مباحث به من و خانواده‌آل‌احمد ارتباطی نداشت اما در همان موقع از سوی برخی رسانه‌ها با من تماس گرفتند که دستنوشته‌هایی از جلال آل‌احمد نیز در آن منزل پیدا شده است که به صورت حقوقی پسر ارشد شمس که من باشم باید در مورد آن تصمیم بگیرم.

این عضو خانواده آل احمد گفت: من از نظر حقوقی در این زمینه اظهارنظری نکرده‌ام اما آقای دانایی که درحال حاضر نیز مشغول بررسی این دستنوشته‌هاست خواهر زاده جلال پسر عمه من هستند و فرد غریبه‌ای‌ نیستند که ما از بودن یادداشت‌ها نزد ایشان نگرانی داشته باشیم. من و خانواده‌ام از این نظر که چه کسی این یادداشت‌ها را منتشر کند مشکلی نداریم اما بحث ما این است که آیا از اساس، این یادداشت‌ها برای انتشار نوشته شده‌اند یا خیر و اگر قرار است که با دست بردن در آنها و به اصطلاح ممیزی در آنها چاپ شود بهتر است که اصلا چاپ نشود.

راه‌اندازی سالن علمی، فرهنگی در چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ

در دومین جلسه شواری سیاست‌گذاری جشنوراه ملی صنعت چاپ هم که این هفته برگزار شد، تشکیل سالن علمی، فرهنگی به منظور افزایش تعامل این صنعت با بخش‌ دیگر مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

به این ترتیب دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری صنعت چاپ با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی، محمودرضا برازش مدیرکل دفتر چاپ و نشر و اعضاء شواری سیاستگذاری صبح یکشنبه 15 تیر در سالن جلسات معاونت امور فرهنگی برگزار شد و صالحی در این نشست با اشاره به فرصت باقیمانده برای برگزاری چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ گفت: باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری فعالیت‌هایی که قرار است در این دوره انجام شود هر چه زودتر مسیر این جشنواره را مشخص کنیم. علی‌القاعده باید به سمت واگذاری فعالیت‌های صنعت چاپ به اهالی صنعت چاپ باشیم.

در این جلسه همچنین اعضاء شورای سیاستگذاری نظرات و پیشنهادهای خود را درباره برگزاری چهادهمین جشنواره صنعت چاپ ارائه کردند و در پایان مقرر شد تا بخش ویژه‌ای برای گسترش تعاملات با چهره‌های فرهنگی و سیاسی با عنوان «پاویون علمی فرهنگی» در این دوره از جشنواره تشکیل شود. همچنین مقرر شد تا درباره زمان برگزاری چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ، برنامه‌های جشنواره و کمیته‌های برگزاری در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری شود.

تاسیس باشگاه مخاطبان سوره مهر

انتشارات سوره مهر طی این هفته، پایگاه اینترنتی جدید خود را به منظور برقراری تعامل بیشتر و پویا تر میان مخاطبان و نویسندگانش فعال کرد. در پایگاه جدید این موسسه انتشاراتی، امکاناتی از قبیل باشگاه مخاطبان راه اندازی شده است که این سایت را به یک پایگاه اینترنتی تعاملی مبدل می‌کند که در آن امکان تعامل میان ناشر و مخاطبانش فراهم می‌شود.

به این ترتیب، سوره مهر پایگاه اینترنتی جدید خود را به نشانی www.sooremehr.ir فعال کرد تا پایگاه قدیمی و شناخته شده این شرکت بزرگ نشر به نشانی www.iricap.com به بایگانی سپرده شود.