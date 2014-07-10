به گزارش خبرنگار مهر، فرشته دولتی پیش از ظهر پنج در نشستی به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان عنوان کرد: به دلیل اهمیت حوزه کودک و نوجوان و تأثیر آن در روانشناسی رفتار کودکان، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان نگاه ویژه‌ای به بخش ادبیات کودک دارد.

دولتی بیان کرد: تعداد 22 هزار نسخه کتاب در 18 هزار عنوان در حوزه کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی همدان وجود دارد که هر روز کتاب های زیادی به خزانه بخش کودک افزوده می شود.

وی گفت: این تعداد نسخه کتاب در 10 موضوع اصلی، کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم خالص، علوم کاربردی، هنر، ادبیات و تاریخ و جغرافیا تقسیم بندی شده اند.

دولتی با اشاره به اینکه در حوزه منابع مرجع بخش کودک وضعیت خوبی داریم، عنوان کرد: کتاب های مرجع در این بخش شامل بیش از 100 عنوان کتاب است، ضمن اینکه 14 عنوان نیز نشریات کودک و نوجوان در این حوزه وجود دارد.

مسئول بخش کودک کتابخانه مرکزی همدان با اشاره به برنامه های اوقات فراغت برای کودکان و نوجوانان در این کتابخانه، اضافه کرد: برنامه ها در دو بخش ویژه ایام تابستان و در طول سال تحصیلی پیش بینی شده که کلاس های سفالگری، نقاشی، طراحی، قرآن، کاردستی، قصه گویی و شاهنامه خوانی در ایام تابستان در کتابخانه های همدان و برخی در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

دولتی گفت: در ایام تحصیلی نیز برای بازدیدهای کودک و نوجوانان برنامه‌هایی پیش بینی شده که این برنامه از لحظه ورود دانش آموز تا خروج وی را در بر می گیرد.

وی تصریح کرد: برای دانش آموزان مقطع پنج ابتدایی کارگاه آموزش منابع مرجع را داریم که در این کارگاه نحوه استفاده از کتب مرجع به حالت بازی به آنها آموزش داده می شود.

مسئول بخش کودک کتابخانه مرکزی همدان افزود: در بخش فرهنگی برنامه‌های متنوعی شامل، مسابقات در بخش‌های مختلف، مسابقه نویسندگی، خلاصه نویسی، نقاشی، روزنامه دیواری، برپایی نمایشگاه های کتاب و مسابقات الکترونیکی آنلاین از طریق سایت booki.ir و غیره برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر 2500 عضو کودک و نوجوان در کتابخانه مرکزی همدان ثبت نام کرده‌اند که شرایط عضویت برای کودکان و نوجوان در کتابخانه مرکزی به همراه داشتن یک قطعه عکس و کپی شناسنامه است، ضمن اینکه عضویت آنها به صورت رایگان انجام می‌شود.