بختیاری: ایران اسلامی سرزمین امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بختیاری در خطبههای امروز شانزدهم مردادماه در محل مصلی، تقوا را کلید دستیابی به والاترین رزق الهی یعنی حضور در رکاب امام زمان (عج) و خونخواهی امام شهید دانست.
امام جمعه چناران بیان کرد: ظهور منجی عالم بشریت گرهخورده با عشق جهانی به امام حسین (ع) است و تا زمانی که فریاد یا حسین بر زبان بشریت نقش نبندد و ارادهای جمعی برای قصاص سیدالشهدا (ع) شکل نگیرد، این ظهور محقق نخواهد شد.
وی افزود: آرزوی انتقام در حقیقت، آرزوی سعادت برای بشریت است و ما به دنبال زندگی ارزشمندی هستیم و در این مسیر، مرگ سرخ هزار بار بر زندگی ننگین ترجیح دارد.
بختیاری با اشاره به ایستادگی پنج ماهه ملت ایران، اظهار کرد: این ملت در رکاب امام زمان (عج) ایستادهاند.
امام جمعه چناران با اشاره به وعدههای صادق رهبر شهید، بر تحقق انتقام خون ایشان و حضور مردم مبعوث شده در میدان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: آمریکا در مخمصه قدرت ایران گرفتار شده و تهدیدات فعلی، نشانهای از عقبنشینی راهبردی آنان است و این را دشمنان بدانند که ایران اسلامی، سرزمین امام حسین (ع) است و این ملت با فریاد «هیهات من الذله» هرگز تسلیم زور نخواهند شد بنابراین تمام وجود خود را فدای عزت و اقتدار ایران اسلامی و حمایت از فرماندهی کل قوا خواهند کرد.
بختیاری از دولت مردمی خواست تا با گوش سپردن به فرمان فرماندهی کل قوا، با استقامت کامل از اقتصاد، معیشت مردم و ارزشهای اعتقادی و فرهنگی دفاع نموده و مسیر عزت را در پیش بگیرند.
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