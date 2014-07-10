رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه علیه غزه را توجیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، " آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه را که از سه روز گذشته تا کنون تشدید شده و منجر به شهادت بیش از 80 فلسطینی و زخمی شدن دستکم 560 نفر شده است، دفاع رژیم صهیونیستی از خود توصیف کرد.

وی با ارسال نامه ای به وزرای خارجه کشورهای مختلف خواهان حمایت جامعه جهانی از آنچه که "حق اسرائیل در دفاع از خود" نامیده بود، شد.

این مقام صهیونیستی در ادامه مدعی شد که قبول آتش بس یعنی استقبال از موشکهای حماس در اراضی اشغالی.

لیبرمن که به بیان اظهارات جنگ طلبانه علیه فلسطینیها و اتخاذ سیاست آپارتاید معرف است اخیرا اعلام کرد که به دلیل اختلاف نظر با شخص نخست وزیر، به ائتلاف حزب "اسرائیل خانه ما" با حزب لیکود پایان داده است..