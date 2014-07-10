به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر پنج شنبه در کارگروه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان سمنان در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار کرد: این صندوق برای حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از عرصه های منابع طبیعی و حمایت از تشکل‌های بهره‌برداری، تعاونی، مرتعداران و جنگل نشینان، راه اندازی می شود.

وی در خصوص اهمیت و جایگاه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و لزوم بهره گیری از تجربیات، توان و مشارکت بهره برداران در مدیریت از عرصه های منابع طبیعی با استفاده از اعتبارات و تسهیلات صندوق مطالبی را مطرح کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین از شرکت تعاونی‌های مرتعداران، جنگل نشینان، آبخیزداران، تشکل‌های مردمی، سازمان‌های غیردولتی و NGOها، شرکت های مهندسی مشاور منابع طبیعی و آبخیزداری و مجریان و بهره‌برداران طرح های منابع طبیعی درخواست کرد تا در راستای بهره مندی هرچه بهتر از امکانات، تسهیلات و خدمات نسبت به مشارکت در تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان و تشکیل مجمع عمومی موسس صندوق اقدام کنند.

میرعماد از دستگاه های اجرایی مرتبط مثل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل تعاون روستایی، اداره کل تعاون، رفاه و کار امور اجتماعی و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها درخواست کرد نسبت به بکارگیری کلیه امکانات و پتانسیل های مثبت و بالقوه مورد نیاز تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در سطح استان و شهرستانها فراهم کنند.

وی تصریح کرد: تشکیل، بازسازی و ساماندهی تشکل های تعاونی منابع طبیعی در حوزه شهرستانی و استانی با هدف توسعه کمی و کیفی مشارکت بهره برداران از گام های اساسی تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است که اهداف اصلی آن ایجاد چتر حمایتی و توانمند سازی و فقر زدایی از جامعه تولید کنندگان و بهره برداران منابع طبیعی خواهد بود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کمک به حذف واسطه های غیر حضوری در فرایند فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی، افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معشیت و رفاه تولید کنندگان و بهره برداران منابع طبیعی، افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر وظایف حاکمیتی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی، تجمیع و هدایت سرمایه های کوچک مردمی و سهم افزایی آن و مشارکت دولت در این سرمایه گذاری با تاسیس صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است.

میرعماد افزود: تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان سمنان با سرمایه حداقل ده میلیارد ریال شامل 49 درصد سهم مشارکت دولت و 51 درصد سهم مشارکت بهره برداران، ساماندهی تعاونی های فراگیر تخصصی شهرستانی و اتحادیه استانی بعنوان زیر ساخت های تاسیس صندوق جهت تامین حداقل 51 درصد از سرمایه است.

وی در خاتمه گفت: راه اندازی این صندوق می تواند کمک موثری در ارائه تسهیلات به بهره برداران استان داشته باشد که بتوانند با اخذ تسهیلات کم بهره با سود چهار درصد اقدام به اجرای طرح های منابع طبیعی کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در پایان، مساحت مراتع استان را سه میلیون و 700 هزار هکتار اعلام کرد.