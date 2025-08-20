مهار مشکلات در حوزه آب بدون مشارکت مردم ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید ظهر چهارشنبه در همایش تشکل‌های هگمتانه و سرمایه‌های اجتماعی که در سالن شهدای استانداری همدان برگزار شد، اظهار کرد: بی‌توجهی به مدیریت منابع آبی و نادیده گرفتن سهم مردم در تصمیم‌گیری‌ها، کشور را با بحران‌های جدی آب و محیط زیستی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: نقش مردم و بهره‌برداران در حفظ منابع طبیعی غیرقابل انکار است.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور با اشاره به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه جنگلی و مرتعی کشور افزود: در شرایط امروز، مشارکت فعال مردم و بهره‌برداران کلید حفظ این منابع و پیشگیری از بحران‌هاست.

وحید خاطرنشان کرد: متأسفانه در روند توسعه، به ظرفیت‌های حوزه‌های آبخیز توجه کافی نشده و تمرکز بیش از حد بر توسعه سیاسی و اداری استان‌ها بوده است.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور ریشه موفقیت در مدیریت جامع منابع طبیعی را در دو رکن اصلی دانست و گفت: اول، مشارکت واقعی مردم و بهره‌برداران در منافع و تصمیم‌گیری‌ها و دوم، انسجام و هماهنگی دستگاه‌های دولتی.

وحید با تأکید بر اینکه تنها با همکاری این دو بخش می‌توان مسیر توسعه پایدار را پیمود، خاطرنشان کرد: سازمان منابع طبیعی به عنوان نهاد تخصصی، ظرفیت علمی و اجرایی لازم برای حل بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی را با همراهی مردم و مسئولان دارد.