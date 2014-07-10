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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۶

ششمین دور مذاکرات هسته ای ؛

عراقچی ، اشمید و شرمن پشت میز مذاکره در وین 

عراقچی ، اشمید و شرمن پشت میز مذاکره در وین 

مذاکرات سه جانبه ایران ، اتحادیه اروپا و آمریکا در وین برای نگارش متن توافق جامع برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونین وزیرامور خارجه کشورمان ، هلگا اشمید ، معاون کاترین اشتون و وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در نهمین روز مذاکرات هسته ای در وین برای نگارش متن توافق جامع بر سر میز مذاکره نشستند.

صبح امروز  محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص نزدیک کردن دیدگاههای طرفین مذاکره رایزنی های دو ساعته ای داشتند. 

بر اساس این گزارش وزرای امور خارجه برخی کشورهای اروپایی از روز جمعه در وین حضور خواهند یافت. جان کری وزیر امور خارجه امریکا روز شنبه به وین سفر می کند.

حضور وزرای امور خارجه به گفته وزیر امور خارجه کشورمان به معنای حصول توافق نیست. به گفته اعضای تیم هسته ای اختلافات اساسی هنوز پابرجاست و وزرای امور خارجه برای رایزنی در خصوص اختلافات به وین سفر می کنند.

مذاکرات قرار است تا 29 تیر ماه ادامه داشته باشد .

کد مطلب 2329083

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