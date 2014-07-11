ماندگاری اعمال در گرو نیت خالص و خدایی است/ رشد و بالندگی دانشگاه آزاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر پنج شنبه در چهارمین جلسه هئیت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد یکی از ویژگی های ماه رمضان را رنگ خدایی گرفتن تمامی اعمال انسانها دانست و اظهار داشت: ماه رمضان شهر الله است و بندگان خداوند نیز در این ماه عباد الله هستند که در ضیافت الله شرکت می کنند و در این ماه همه چیز رنگ خدایی می گیرد.

وی اضافه کرد: ماه رمضان برای انسان ها فرصتی است که از برکات این ماه استفاده کرده و آثار این ماه ذخیره ای برای بقیه ماههای سال باشد و همچنین فرصت مناسبی است که انسان بتواند تمرین کند که اعمالش رنگ خدایی بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: پیامبر طی خطبه ای می فرماید در این ماه از خدا بخواهید که به شما نیت صادق عنایت کند و قلب های شما را پاک گرداند تا بتوانید با قلب پاک به ضیافت الهی بروید.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: انسان بایستی در راه خدا قدم برداشته و برای خدا کار و تلاش کند چرا که برکت در انجام کاری که برای خدا انجام می شود بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اینکه دوام اعمال به خدایی بودن آنها است بیان داشت: خداوند همه انسان ها را به قیام و کار برای خدا سفارش می کند بنابراین همگی سعی کنید که اگر عمل یا رفتاری عبادی انجام می دهید برای خدا باشد تا بدینوسیله اعمال شما پایداری و دوام داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در اینباره افزود: نمونه این اعمال انقلاب اسلامی ایران است که چون امام خمینی(ره) برای خدا قیام کرد این انقلاب بالنده و ماندگار شد و همچنین نتیجه هشت سال دفاع مقدس دوام و پیروزی و سربلندی کشور بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز با نیت خالص بنیان گذاری شده است اضافه کرد: به خاطر خالص بودن نیت تاسیس این دانشگاه اکنون شاهد رشد و بالندگی این دانشگاه در سراسر کشور هستیم و این نتیجه اخلاص و خدایی کار کردن است.

وی گفت: در ادامه کار دانشگاه آزاد اسلامی بایستی بتوانیم با خرد جمعی و مشورت و همچنین با در نظر گرفتن خداوند در تصمیم گیری های خود دوام کار این دانشگاه را تضمین کنیم و بدانیم آنچه برای ما باقی می ماند عمل خالص است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در آخرت از مقام و منصب و جایگاه افراد سوال پرسیده نمی شود بلکه از اعمال خالص آن ها سوال پرسیده می شود تصریح کرد: اگر لقاء پروردگار مد نظر شما است بایستی اعمالتان خالص و سالم باشد و برای خداوند شریک قائل نشوید و در کار خود اخلاص داشته باشید.