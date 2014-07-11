به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت انتخاب نمایشنامه‌های 2 بخش صحنه‌ای و بخش باران متشکل از محمد چرم‌شیر، رحمت امینی و رضا گوران با ارزیابی 445 نمایشنامه رسیده به این 2 بخش، تعداد 38 اثر را در بخش صحنه‌ای و 20 نمایشنامه را جهت حضور در مرحله بازبینی معرفی کردند.



نمایش‌های برگزیده بخش تئاتر صحنه‌ای به شرح زیر اعلام شده‌اند:



نمایشنامه "فرود اضطراری" نوشته مهدی ایوبی کارگردان محمود نصر، نمایشنامه "خانه فراموشان" نوشته طلا معتضدی کارگردان ویدا خانمحمدی ، نمایشنامه "هیچکس" نوشته رویا افشار، کارگردان فربد پورآذری، نمایشنامه "آغازفصلی سرد" نوشته سپیده خو رشیدجا، کارگردان بهنام بختیاری، نمایشنامه "رفته بچرخه برمی گرده" نوشته عباس عبدالله‌زاده کارگردان پورریان درزی، نمایشنامه "دردسرهای مرد مرده" نوشته کامران شهلایی کارگردان متین حسنی پور، نمایشنامه "مسواکمندان " نوشته و کارگردانی سیدرضا حاتمی ، نمایشنامه "خارش ماه هفتم " نوشته و کارگردانی مریم مالمیر ، نمایشنامه "سگ لرزه " نوشته و کارگردانی فرشته فرشاد ، نمایشنامه "سخنرانی آقای پاتریک" نوشته و کارگردانی شهاب آب روشن، نمایشنامه "لطفاً لبخند بزنید" نوشته و کارگردانی شیما ملکیان، نمایشنامه "وور وور" نوشته و کارگردانی امیر لشکری، نمایشنامه "ایستادن بر فراز یک اتفاق" نوشته سیدعلی موسویان کارگردانی روزبه اختری، نمایشنامه "تداعی اطمینان " نوشته و کارگردانی ساناز زمانی، نمایشنامه "رقیب بی‌مثال ما " نوشته حمیدرضا صفار کارگردانی پویا مهدی زاده، نمایشنامه "بی خانمان " نوشته فرهاد ناظرزاده کرمانی کارگردان فاطمه عرب کرمانی ، نمایشنامه "تو مشغول مردنت بودی" نوشته و کارگردانی کامران شهلایی ، نمایشنامه "اجسام از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند" نوشته محمد مساوات کارگردان سهیل قناعتی ، نمایشنامه "1417" نوشته سعید آلبو عبادی کارگردان الهام صدفی نژاد ، نمایشنامه "چشم در برابر چشم " نوشته سیاوش حیدری کارگردان نازنین سهامی زاده ، نمایشنامه "چهار نمایشنامه منتشر نشده " نوشته محمد یعقوبی و میلاد محمدی کارگردان میلاد محمدی ، نمایشنامه "یکی به بالای داربست نگاه میکند" نوشته اعظم بروجردی کارگردان میترا رضاییان ، نمایشنامه "رعایت عدم مقررات" نوشته مسعود نوری کارگردان آرزو عصاری ، نمایشنامه "گسترده بر کرانه سپید" نوشته شیوا مهرزاد کارگردان مژگان رایگان ، نمایشنامه "کالیفرنیایی شدن" نوشته و کارگردانی دامون نوروزی ، نمایشنامه "اینجا تهران است " نوشته ماندانا عبقری کارگردان علیرضا دهقانی ، نمایشنامه "اگر امشب باران ببارد" نوشته رسول حق جو کارگردان سامان خلیلیان، نمایشنامه "1417" نوشته سعید آلبو عبادی کارگردان کورش احمدی، نمایشنامه "بی نشون" نوشته و کارگردانی کیمیا کاظمی، نمایشنامه "پیچک" نوشته سلما سلامتی کارگردان کتایون جهانگیری، نمایشنامه "تو......." نوشته و کارگردانی فرهاد تجویدی ، نمایشنامه "آجر" نوشته محسن عظیمی کارگردان عباس رنجبر، نمایشنامه "همخونه" نوشته لیدا شیرمرد کارگردان علی حیدری، نمایشنامه "ملا محمدجان" نوشته حاج احمداعطائی کارگردان عماد روسلی، نمایشنامه "چتری که شاید..." نوشته سپیده خمسه نژاد کارگردان مریم عراقی، نمایشنامه "داستان پرهیاهوی ..." نوشته و کارگردانی سیاوش بهادری راد، نمایشنامه "هزار و یک شب" نوشته آرمان طیران کارگردان برکه فروتن، نمایشنامه "چنانت دوست می دارم" نوشته افشین هاشمی کارگردان آراز اکبریان



هیأت انتخاب بخش باران نیز که برای اولین بار به صورت مجزا در سومین جشنواره تئاتر شهر برگزار می شود 20 نمایشنامه زیر را برای بازبینی به دبیرخانه معرفی کرد:



نمایشنامه "خشک آمد کشتگاه من" نوشته مهدی ایوبی کارگردان محمود نصر، نمایشنامه "آن کس که نیامده می داند" نوشته زهر غلامی کارگردان ملیکا رضی نمایشنامه "پیر-آهن" نوشته کاوه مهدوی کارگردان رضا شادالوئی نمایشنامه "عنکبوت" نوشته زینب عوض پور کارگردان بهنام بختیاری، نمایشنامه "حامی من کیست" نوشته هما جدیکار-مونا احمدی کارگردان هماجدیکار، نمایشنامه "فرجام" نوشته ملیحه مرادی جعفری کارگردان رضا انواری، نمایشنامه "حسوف" نوشته ابوالفضل حاجی علیخانی کارگردان علیرضا استادی، نمایشنامه "رستاخیز ملایک" نوشته بهرام ریحانی کارگردان بهرام ریحانی، نمایشنامه "روحی از آتش" نوشته و کارگردانی وحید درویشی، نمایشنامه "برزیلیا" نوشته باقر سروش کارگردان پوریا عبدی، نمایشنامه "مسافر دریا" نوشته حسین فدائی حسین کارگردان نگار میر فخرایی، نمایشنامه "خواب‌آلودگی" نوشته احسان بیات فر کارگردان احسان بیات فر، نمایشنامه "حکایت آن سه نفر" نوشته روزبه حسینی کارگردان کیا شقاقی، نمایشنامه "خاموشی" نوشته و کارگردانی حمید رضا مختاری آزادفر، نمایشنامه "بلوایی آرام تر از بغض یک مرده" نوشته سجاد افشاریان کارگردان پرهام دلدار، نمایشنامه "ودیعه" نوشته محسن پاکدامن کارگردان امیر حسین شفیعی، نمایشنامه "این نیز بگذرد" نوشته صادق آشورپور کارگردان سحرپورفرج، نمایشنامه "یک شاخه گل سرخ" نوشته سیروس همتی کارگردان علی برجی، نمایشنامه "اوکاریتورهای قهوه ای" نوشته صحرا رمضانیان کارگردان اکبر قهرمانی، نمایشنامه "سحرگاه سوم" نوشته حسین فدایی حسین کارگردان حامد هوشیاری.



دبیرخانه سومین جشنواره تئاتر شهر در این اطلاعیه زمان بازبینی آثار 2 بخش یاد شده را هفته دوم شهریورماه 93 اعلام و یادآوری کرده است که طبق فراخوان نمایش‌ها باید متناسب با شرایط اجرا در فرهنگسراهای شهر تهران تولید شوند.