860 گروه متقاضی حضور در جشنواره تئاتر شهر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی رویکرد جشنواره تئاتر شهر را حمایت از گروه‌های جوان و نوپا اعلام کرد و گفت: این جشنواره در دوره سوم جایگاهی بهتر پیدا کرده و برخلاف دو دوره گذشته برای اهالی تئاتر جشنواره‌ای شناخته‌شده و معتبر است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر علاقه گروه‌های تئاتری برای حضور در سومین دوره جشنواره تئاتر شهر افزود: امسال 860 گروه متقاضی حضور در جشنواره شدند که این میزان در مقایسه با دوره دوم 25 درصد افزایش یافته است. این استقبال در حالی است که فقط گروه‌های تهرانی می‌توانند در این رویداد هنری شرکت کنند.

کرمی افزوده شدن بخش‌های جدید را از دیگر ویژگی‌های سومین جشنواره تئاتر شهر برشمرد که امسال در هفت بخش صحنه‎ای، کودک و نوجوان، خیابانی، باران، عکس و پوستر برگزار می‌شود.

مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بخش کودک و نوجوان را از بخش‌های مورد توجه جشنواره تئاتر شهر دانست و در این باره گفت: از آنجا که در طول سال بیشترین نمایش‌های کودک و نوجوان در فرهنگسراها اجرا می‌شود، در جشنواره تئاتر شهر هم این بخش جایگاهی ویژه و مهم دارد.

به گفته کرمی، ستاد برگزاری جشنواره به دلیل ضرورت توجه به تئاتر دینی و کمبودی که در این زمینه احساس می‌شد، در این دوره برای نخستین بار بخش باران را با رویکرد نمایش‌های دینی و مذهبی در نظر گرفت که با استقبال بسیار خوب هنرمندان مواجه شد.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی از اصلی‌ترین فعالیت‌های جشنواره تئاتر شهر در دوره سوم است که در این بخش بیش از 10 کارگاه آموزشی با حضور استادان حرفه‌ای جوان و پیشکسوت برگزار می‌شود. در فراخوان جشنواره هم اعلام شده است که بیشتر آثاری که به مرحله نهایی راه می‌یابند برای اجرا در فرهنگسراها مورد حمایت سازمان فرهنگی هنری قرار خواهند گرفت.

دبیر جشنواره تئاتر شهر اظهار کرد: با وجود تقاضای 860 گروه برای شرکت در جشنواره، در مرحله نهایی تنها امکان رقابت 60 تا 70 نمایش وجود دارد و نزدیک به 100 اثر برای مرحله بازبینی انتخاب شد. با توجه به اهمیت جشنواره بسیاری از هنرمندان درخواست داشتند ظرفیت حضور گروه ها افزایش یابد.

کرمی در پایان با قدردانی از توجه و حمایت حجت‌الاسلام شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از جشنواره تئاتر شهر گفت: امیدوارم با حضور موفق گروه‌های جوان این دوره جشنواره تئاتر شهر گامی مهم در ارتقای فرهنگ شهری بردارد.

سومین جشنواره تئاتر شهر از 10 تا 18 مهرماه با شعار «تهران، شهر مهربانی» برگزار و فهرست آثار برگزیده پس از پایان مرحله بازبینی حداکثر تا 28 شهریور معرفی می‌شود.