به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهوری عصر یکشنبه و در سومین نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت، با بیان اینکه مردم دلشان می‌خواهد مجلس و دولت در رفع دغدغه‌های اصلی آنان شریک، سهیم، همدل و همکار باشند، گفت: وکلای مجلس و اعضای هیأت دولت نمایندگان ملت هستند و باید کمر همت در مسیر خدمت به مردم ببندند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه در قانون اساسی مترقی ما وظایف سه قوه مشخص شده است، تصریح کرد: رییس‌ جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و همه ما باید به وظایف‌مان در عین همکاری و هماهنگی عمل کنیم.

رییس جمهوری ادامه داد: اگر سه قوه بخواهند علیه یکدیگر مچ‌گیری کنند، کار مردم بر زمین می‌ماند این در حالی است که مردم از ما انتظار خدمت دارند و باید خواست ما بر خواست عمومی مردم منطبق باشد.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه زیباترین تعبیر را در خصوص همکاری قوای سه‌گانه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر کارگزاران نظام با معظم‌له داشته‌اند، گفت: همه ما باید با برگزاری جلسات و مشورت، امور کشور را پیش ببریم و در عین حال از نقد سازنده استقبال کنیم. رییس شورای عالی امنیت ملی گفت: دولت از نقد و انتقاد سازنده استقبال می‌کند و معتقد است اگر قانونی دارای مشکل است، می‌توان آن را به پیشنهاد مردم و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح کرد و نباید به دلیل انتقاد، اجرای قانون را به تعویق انداخت.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس و اعضای هیأت دولت باید به طور مشترک در امور مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کارها را پیش ببرند، گفت: دولت و مجلس باید کاری کنند تا مردم از اقدامات‌شان احساس جناحی عمل کردن نداشته باشند، بلکه همه کارهای ما باید ملی و برای رضای خدا و اجرای خواست مردم باشد.

دکتر روحانی در ابتدای این دیدار ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، گفت: مجلس و دولت دو نهاد بسیار مهم در کشور هستند که با رأی مردم انتخاب شدند و باید مسئولیت‌های خاص خود را در چارچوب قانون اساسی که میثاق ملی است انجام دهند.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه مردم ولی‌نعمتان ما هستند، ادامه داد: من همواره خود را فرزند مجلس دانسته‌ام و با بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سابقه رفاقت و همکاری دیرین دارم و خوشبختانه‌ امروز شخصیت‌های بزرگ و فرهیخته‌ای در مجلس برای خدمت به مردم حضور دارند.

دکتر روحانی تأکید کرد: مشروعیت نمایندگان و اعضای دولت از صندوق آراء اخذ شده است، بنابراین قوای مقننه و مجریه باید کاملاً به خواست و مطالبات مردم توجه کنند، زیرا هم در پیشگاه خداوند و هم در محضر مردم مسئول هستند.

رییس جمهوری حق مردم را نظارت بر ارکان نظام دانست و با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین وظایف اجتماعی است که باید در جامعه اجرا شود، گفت: امروز متأسفانه از امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر طوری تفسیر می‌شود که گویا امر به معروف فقط در خیابان‌ها و برای برخورد با عده‌ای بدحجاب است. حال آنکه این فریضه بزرگترین وظیفه اجتماعی ما است.

دکتر روحانی تصریح کرد: امربه‌معروف یعنی امر به عمل صالح و آنچه شایسته است و نهی از منکر یعنی ایستادگی و مقاومت در برابر هر آنچه که به ضرر جامعه و مردم است.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: همه روزنامه‌ها، رسانه‌ها و تریبون‌ها در کشور باید آمر به معروف باشند، نقد سازنده و اگر دولت در مسیر درستی حرکت می‌کند حمایت از دولت بزرگترین معروف است و مجلس نیز وظیفه نظارت دارد.

رییس شورای عالی اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم، گفت: مهار تورم در اقتصاد بیمار ما به منزله جلوگیری از خونریزی به منظور نجات بیمار از مرگ حتمی بود و امروز ما باید در مسیر درمان اقتصاد کشورمان حرکت کنیم که به دلایل مختلفی نظیر تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها دچار مشکل شده است.

دکتر روحانی در پایان تأکید کرد: اکنون وظیفه بزرگ ما شکستن رکود است. این کار شروع شده و دولت برای ادامه راه به حمایت مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ما لایحه‌ای برای ایجاد رونق اقتصادی طراحی کرده‌ایم که به زودی در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد و بسته آن نیز برای شکستن رکود به زودی اعلام می‌شود.

دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز برگزاری جلسات مشترک میان دولت و مجلس را در حل و فصل چالش‌های اساسی پیش‌روی کشور و نظام اسلامی مهم و مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد این جلسات موجب وفاق و همدلی مجلس و دولت در حل معضلات اساسی مردم شود.

رییس مجلس شورای اسلامی، مسأله هسته‌ای و مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ را از جمله مهمترین چالش‌ها در حوزه بین‌المللی ذکر و ابراز امیدواری کرد با تلاش‌ گروه مذاکره کنندگان مجرب و متعهد ایرانی کارها در این عرصه بهتر و به نفع مردم به پیش رود.

دکتر لاریجانی تصریح کرد: شرایط بحرانی و اسفبار مردم مظلوم غزه، اوضاع عراق، سوریه و افغانستان ، از مهمترین چالش‌های حوزه منطقه‌ای ایران است که قطعاً مورد توجه و اهتمام تمامی مسئولین در نظام می‌باشد و باید از تمامی ظرفیت‌های دنیای اسلام برای حل این بحران‌ها استفاده کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از دولت تدبیر و امید برای آرامشی که در بحث تورم ایجاد کرده، توجه دولت را به مسأله رکود معطوف کرد و خواستار هم‌فکری و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای حل این مشکل و ایجاد ثبات و نشاط در عرصه اقتصادی کشور شد.

وی با اشاره به برخی مشکلات در حوزه‌ کشاورزی و صنعت کشور ، خواستار همفکری و مشورت دولت و مجلس برای رسیدن به راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات شد و گفت: با توجه به اینکه کشاورزان با خشکسالی و صنایع بخش متوسط کشور نیز با مشکلات ناخواسته مواجه‌اند، باید با به تعویق انداختن معوقات بانکی این بخش‌ها و یا تسهیلات کم بهره به آنان کمک کنیم تا بحران‌های پیش رو را پشت سر بگذارند.

دکتر لاریجانی با تأکید بر رهنمود مقام معظم رهبری در اعمال سیاست‌های حمایتی بویژه در بخش کشاورزی، پیشنهاد کرد: ستادی در استان‌ها ایجاد شود تا به مشکلات کشاورزان و صنعتگران رسیدگی کرده و آنان را در بازپرداخت بدهی‌های بانکی‌شان یاری کند.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به تأثیر متقابل اقتصاد و فرهنگ و سیاست بر یکدیگر، بر همکاری همه نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را در حوزه‌های مختلف نظیر کتاب، هنرهای نمایشی، مطبوعات، سینما و رسانه‌های جمعی در دستور کار قرار داده است و تلاش می‌کند نقش خود را آنچنان که لازم و شایسته است، ایفا کند.

حجت الاسلام احمد سالک رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز دراین جلسه با محکوم کردن جنایات صهیونیست ها در غزه، به بیان دغدغه‌های فرهنگی جامعه در خصوص عفاف و حجاب،‌ فساد اداری، امر به معروف و نهی از منکر و کاهش جمعیت پرداخت و از دولت خواست تا با تدوین برنامه‌های عملی در رفع دغدغه‌های فرهنگی متدینین و دلسوزان جامعه گام بردارد.

رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه نبود استراتژی در برنامه‌ها و مدیریت‌ منجر به بروز چالش‌ها و صدماتی به بخش‌های صنعت و معدن شده است، خواستار ارائه لایحه حمایت از تولید از سوی دولت شد. وی همچنین از افزایش قیمت‌ خودروهای داخلی در روزهای اخیر انتقاد کرد.

حمید رضا فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه این جلسه به بحث تولید و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان پرداخت و دریافت تسهیلات از بانک‌ها و تأمین نقدینگی لازم برای تولید را عمده‌ترین دغدغه در عرصه تولید کشور ذکر کرد.

وی ساماندهی بازارهای سرمایه، ایجاد ثبات قیمت در بازار، متعهد کردن شرکت‌های دولتی در پرداخت بدهی پیمانکاران، تأمین سرمایه و نقدینگی تولیدکنندگان و بالا بردن بهره‌وری، کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را اولویت‌های اساسی در حل مشکلات تولید و تولیدکنندگان ذکر کرد.

غلامرضا تاج‌گردون رییس کمیسیون بودجه مجلس هم بر ارائه بودجه شفاف از سوی دولت برای سال ۹۴ تأکید کرد و ضمن قدردانی از تلاش های دولت برای کنترل نرخ تورم ، گفت: امیدواریم رونق اقتصادی در کشور با برنامه‌ریزی صحیح ایجاد شود و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل به مرحله اجرایی درآید.

عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از مهمترین دغدغه‌های عرصه کشاورزی کشور برشمرد و گفت: باید فاصله تولید و مصرف را ساماندهی کرده و نظام دلالی و واسطه‌گری را از بین ببریم.

وی افزود: برای تأمین حقوق مصرف کنندگان نباید از حقوق تولیدکنندگان صرف نظر کنیم، بلکه باید در برخی از موارد از بودجه‌های دولتی برای کاهش نرخ‌ها استفاده کرد. رجایی کاهش نرخ تسهیلات بانکی بخش کشاورزی، تهیه برنامه‌های مدون و بلند مدت در بخش تولید به منظور تأمین کالاهای مورد نیاز بازارهای داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی و کاهش واردات، ساماندهی سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و ساماندهی حوزه آب کشور را از دیگر دغدغه‌های نمایندگان مجلس و برنامه‌های مشترک میان مجلس و دولت در عرصه کشاورزی و صنعت ذکر کرد.

این نشست که به میزبانی دولت برگزار شد با اقامه نماز جماعت و ضیافت افطاری پایان یافت.