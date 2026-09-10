به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن خیرمقدم به سیدعباس صالحی و هیئت همراه، اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد دارای ظرفیت‌های فراوان مادی، معنوی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و نیروهای ارزشمند و پای کار انقلاب، اسلام و وطن در این استان حضور دارند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های استان، از جمله راه‌ها، برق، زیرساخت‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده و مردم استان نیز قدردان برکات نظام و انقلاب هستند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور مردم استان در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع مقدس، بیان کرد: مشارکت مردم استان در عرصه‌های سیاسی و دفاع از کشور نشان‌دهنده ریشه‌های قدرتمند مذهبی، معنوی و وطن‌دوستی مردم است و این ظرفیت می‌تواند در پشتیبانی از کشور و انقلاب نقش شاخصی ایفا کند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و تهدیدهای فرهنگی دشمن، تصریح کرد: با توجه به حملات پیچیده و گسترده‌ای که علیه ملت و انقلاب صورت می‌گیرد، باید توجه ویژه‌ای به فرهنگ داشته باشیم؛ چراکه فرهنگ مهم‌ترین پایه قدرت، حماسه و استقلال این ملت است.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: باید برای تقویت معنویت، دینداری، باورهای ملی و اصالت ایرانی در جامعه برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد و این مسائل مورد توجه دستگاه‌های فرهنگی قرار داشته باشد.

وی یکی از مسائل مهم فرهنگی را موضوع عفاف و حجاب دانست و گفت: مسئله بی‌حجابی و بی‌حیایی موضوعی است که دشمن روی آن کار می‌کند و در جامعه توسعه و ترویج می‌دهد؛ بنابراین شورای فرهنگ عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این زمینه تدبیر جدی داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت موضوع مد و لباس، افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی در زمینه ارائه الگوی مناسب مد و لباس به مردم نقش دارند و این نقش باید از حالت صرفاً نظری خارج شده و به مرحله عملیاتی برسد.

وی بیان کرد: بانوی محجبه‌ای که می‌خواهد متناسب با شأن و شایستگی یک زن مسلمان و شیعه لباس انتخاب کند، باید بتواند پوشش مناسب را در بازار به راحتی و با قیمت مناسب پیدا کند؛ در حالی که امروز لباس‌هایی که با مسئله عفاف و حجاب تناسب ندارند، به راحتی در دسترس هستند و گاهی ارزان‌تر نیز عرضه می‌شوند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به ظرفیت هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی، گفت: در برنامه‌ریزی فرهنگی باید از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، مساجد و مجموعه‌های مردمی استفاده شود و این ظرفیت عظیم را برای پیشبرد اهداف فرهنگی به میدان آورد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد و افزود: برخی زیرساخت‌ها در استان نیازمند توجه جدی هستند و باید برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، امکانات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: موضوعاتی مانند خودکشی و طلاق از نگرانی‌های موجود در جامعه هستند و باید برای مقابله با این آسیب‌ها برنامه عملیاتی و مؤثر تدوین شود.

وی با انتقاد از فاصله میان مصوبات و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تصریح کرد: وقتی در میدان عمل حمایت مالی، ضمانت اجرایی و اقدام عملی دیده نمی‌شود، ناچار هستیم مسائل فرهنگی را بارها مطرح کنیم.

آیت‌الله حسینی تولید محتوای فرهنگی را از ضرورت‌های جدی امروز دانست و گفت: در این زمینه نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار مهم و حیاتی است و باید برای تولید محتوای مناسب و اثرگذار متناسب با نیاز جامعه برنامه‌ریزی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت فعال شدن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکز استان تأکید کرد و افزود: فعال شدن این اداره در مرکز استان یکی از ضرورت‌هایی است که باید محقق شود و متأسفانه در این زمینه بی‌توجهی‌هایی صورت گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها و ادارات نیز در مرکز استان مستقر و فعال نیستند و همین مسئله موجب می‌شود بخشی از امور مردم با مشکل مواجه شود؛ البته برخی دستگاه‌ها در این زمینه اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رود سایر ادارات نیز برای رفع این مشکل اقدام کنند.

وی در پایان از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کهگیلویه و بویراحمد منش