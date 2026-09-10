محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان، گفت: بررسی آخرین نقشهها و الگوهای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی استان طی امروز و روزهای پایانی هفته نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: طی امروز آسمان اغلب مناطق استان زنجان قسمتی ابری پیشبینی میشود و از ساعات بعدازظهر نیز وزش باد در مناطق مختلف استان رخ خواهد داد که در برخی ساعات میتواند بر سرعت آن افزوده شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: این شرایط جوی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و طی این مدت، آسمان استان عمدتاً قسمتی ابری تا نیمهابری بوده و پدیده غالب، وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد بود.
رحماننیا با اشاره به تغییر شرایط جوی در ابتدای هفته آینده تصریح کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، روزهای شنبه و یکشنبه شاهد نفوذ سامانه بارشی به استان خواهیم بود که فعالیت این سامانه بخش قابل توجهی از مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی گفت: با ورود این سامانه، افزایش پوشش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و وقوع رگبار باران و رعدوبرق برای اغلب مناطق استان زنجان پیشبینی میشود و لازم است شهروندان در این مدت به تغییرات شرایط جوی توجه داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه شدت و گستره بارشها در مناطق مختلف استان میتواند متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، احتمال وقوع بارشهای مقطعی و افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق وجود دارد و بررسی جزئیات سامانه و میزان فعالیت آن با نزدیکتر شدن به زمان ورود، دقیقتر خواهد شد.
رحماننیا همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: دمای هوا طی روزهای آینده با نوساناتی همراه خواهد بود، اما در مجموع هوای نسبتاً خنک در استان ماندگار خواهد شد و انتظار تغییر محسوس و پایدار به سمت هوای گرم وجود ندارد.
وی تأکید کرد: شهروندان، بهویژه در روزهای شنبه و یکشنبه، با توجه به پیشبینی وزش باد نسبتاً شدید و رگبار و رعدوبرق، توصیههای هواشناسی را مورد توجه قرار دهند و در زمان فعالیت ناپایداریهای جوی از حضور غیرضروری در مناطق مستعد خطر و حاشیه رودخانهها و مسیلها پرهیز کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان یادآور شد: اطلاع از آخرین بهروزرسانیهای پیشبینی هواشناسی و هشدارهای صادرشده میتواند به برنامهریزی مناسب شهروندان، دستگاههای اجرایی، بخش کشاورزی و سایر بخشهای متأثر از شرایط جوی کمک کند.
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