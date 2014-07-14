به گزارش خبرنگار مهر، میدان مشترک نفت و گاز آرش یکی از منحصر به فردترین میادین هیدروکربوری جهان است به طوری که بین سه کشور جمهوری اسلامی ایران، کویت و عربستان سعودی مشترک است.



در این بین علی ماجدی معاون امور بین‌الملل وزیر نفت روز گذشته در واکنشی تند به ادعای مقامات نفتی عربستان سعودی درباره مالکیت میدان نفت و گازی آرش، تاکید کرد: این میدان بین ایران و کویت در خلیج فارس مشترک بوده و عربستان هیچ سهمی از این میدان ندارد.



سال گذشته شرکت‌های ملی نفت کویت (کی.پی.سی) و آرامکوی عربستان سعودی به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی.جی.او) را تاسیس کردند و حتی شهریور ماه سال گذشته برای توسعه میدان مشترک آرش حفاری یک حلقه چاه اکتشافی آغاز شد.



با وجود تاسیس این شرکت مشترک نفتی، این دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس خیلی زود بریا توسعه این میدان مشترک نفت و گاز به اختلاف رسیدند به طوری که هم اکنون توسعه این میدان مشترک نفتی توسط این دو کشور عربی متوقف شده است.



در همین حال رویترز اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: پروژه مشترک کویت و عربستان برای توسعه میدان گازی آرش (الدوره) که ایران هم در آن مشارکت دارد تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. به گفته یک مقام کویتی، اختلاف عربستان سعودی و کویت بر سر نحوه شراکت در گاز تولیدی از این میدان علت اصلی توقف پروژه مشترک دو کشور در این زمینه شده است.



این مقام کویتی با بیان اینکه هم اکنون کل پروژه متوقف شده است، تاکید می کند: بودجه آن هم متوقف شده به طوری که در بودجه سال 2013/2014 میلادی هیچ رقمی برای انجام حفاری‌های جدید پیش بینی نشده است.



بر اساس طرح بهره برداری از این میدان قرار بود گاز تولیدی در منطقه فراساحل تقسیم و از طریق دو خط لوله به دو کشور ارسال شود. اوایل سال 2012 دولت عربستان مقامات کویتی را تحت فشار قرار داد تا کل گاز تولیدی این میدان ابتدا به بندر خفجی در خاک عربستان ارسال شود و سهم کویت از آن جا به خاک کویت انتقال داده شود.



با این وجود کویتی‌ها به دلیل ملاحظات مربوط به امنیت عرضه با این پیشنهاد عربستان مخالفت کردند ضمن آنکه ارسال مستقیم گاز از میدان به خاک کویت نیز به دلیل وجود اختلافات ارضی بین شرکت‌های نفتی کویت به بن بست خورده است. این مقام ارشد صنعت انرژی کویت معتقد است: مسئله موجود بین کویت و عربستان هنوز حل نشده است که این اختلاف منجر به توقف توسعه کل این میدان مشترک گازی شده است.



توسعه میدان آرش متوقف شد



به گزارش مهر، همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی کویت و عربستان، شرکت ملی نفت ایران هم توسعه میدان مشترک آرش را به طور کامل متوقف کرده است.



روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، هفته جاری با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری مهر، اعلام کرد: در میدان مشترک آرش علیرغم اتمام ساخت جکت سرچاهی و آمادگی این شرکت جهت آغاز عملیات نصب و استقرار دکل حفاری جهت توسعه میدان، به دلیل مشکلات مرزی در حال حاضر منتظر تصمیم‌گیری مراجع ذیصلاح جهت تعیین تکلیف می باشد که نقطه نظرات فنی این شرکت به وزارت خارجه نیز اعلام شده است.



توسعه این میدان مشترک نفتی در حالی بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران متوقف شده است که خرداد ماه سال جاری و همزمان با سفر امیر کویت به تهران مذاکراتی با طرف کویتی برای توسعه این میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس انجام گرفته است.



در همین حال مسئولان شرکت ملی نفت ایران در دولت قبلی میزان سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز برای توسعه فاز نخست توسعه میدان آرش را 150 میلیون دلار عنوان کرده و اعلام کرده بودند: به منظور شتاب در توسعه میدان مشترک آرش، قرار است بودجه این پروژه از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین شود.



در صورت تامین به موقع منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز، امکان آغاز تولید نفت و گاز ایران از میدان آرش تا نیمه اول سال 2014 میلادی در خلیج فارس وجود داشت.



در مجموع تجربه توسعه میدان نفتی هنگام (مشترک با عمان) نشان داده است که با وجود تمامی محدودیت‌ها ایران یک بازنده تمام عیار در میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس نخواهد بود.



میدان گازی آرش با در اختیار داشتن ذخیره بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس مشترک بین ایران، کویت و عربستان قرار گرفته است.



این میدان مشترک گازی در سال 1977 میلادی کشف و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سال 1992 میلادی نخستین چاه اکتشافی این میدان را حفاری کرده است. با وجود گذشت نزدیک به 40 سال از کشف این مدیان نفت و گاز در خلیج فارس تاکنون هیچ یک از کشورهای ایران، کویت و عربستان سعودی توسعه این میدان را آغاز نکرده اند.