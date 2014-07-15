تداوم مشکلات بهداشتی کارخانه کمپوست بجنورد/ 40 درصد زباله ها در دامنه کوه باباموسی دفن شد

روح الله براتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که مشکل کارخانه کمپوست بجنورد همچنان لاینحل است، افزود: تلاش هایی برای رفع مشکلات کارخانه کمپوست بجنورد و رضایت ساکنین روستاهای اطراف کارخانه برای شروع مجدد فعالیت این واحد انجام شد و امید می رفت با فعالیت مجدد کارخانه مشکلات مربوط به زباله های شهری در بجنورد مرتفع شود؛ اما این تلاش ها به ثمر نرسید.

وی اظهار داشت: در زمان فعالیت کارخانه کمپوست زباله های شهری ابتدا در ایستگاه علی آباد دپو و در کمتر از 24 ساعت برای بازیافت به کارخانه منتقل می شدند و در خلال این پروسه نه مشکل بهداشتی وجود داشت و نه تهدیدی بر سلامت شهر و شهروندان بود اما با عدم فعالیت این کارخانه و انباشت زباله در این ایستگاه مشکلات بهداشتی و اعتراضات مردمی نیز شروع شد.

به گفته براتیان گرمای هوا در فصل تابستان و باد غالب بجنورد که به صورت شرقی غربی می وزد مشکلات بهداشتی و اعتراضات مردمی حاصل از انباشت زباله در ایستگاه علی آباد را بیشتر کرده بود و شهرداری مجبور شد برای رفع این مشکل باز هم به سراغ دفن سنتی زباله ها در دامنه کوه باباموسی برود.

وی اضافه کرد: به منظور حفظ سلامتی شهروندان با هماهنگی انجام شده انتقال زباله ها به دامنه کوه باباموسی و دفن سنتی آنها از 10 روز پیش شروع شد و در این مدت نیز هشت تن زباله با انتقال از ایستگاه علی آباد به صورت سنتی در کوه باباموسی دفن شدند.

براتیان با اشاره به این که تاکنون 40 درصد از زباله های دپو شده در ایستگاه علی آباد که سبب ایجاد مشکلات بهداشتی و اعتراض مردم شده بود؛ با انتقال به دامنه کوه باباموسی به صورت سنتی دفن شده است، اظهار داشت: تا یک ماه آینده تمامی زباله های دپو شده در ایستگاه علی آباد به کوه باباموسی منتقل و در آنجا دفن می شود.

شهردار بجنورد با بیان این که فضای زیبای کوه باباموسی بجنورد یکی از مقاصد کوهنوردان و خانواده های مرکز خراسان شمالی محسوب می شود، از مسؤولان ارشد استان خواست تا با ورود به این مسأله چاره ای اندیشیده شود که علاوه بر حفظ فضای زیبای این کوه، مشکل بازیافت زباله ها در بجنورد نیز مرتفع شود و سلامت ساکنان حاشیه گلستان شهر نیز به خطر نیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون شهر بجنورد با 210 هزار نفر جمعیت توسط سه شهرداری منطقه یک ، دو و شهرداری مهر اداره می شود.

