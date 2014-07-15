تشدید حملات صهیونیستها به غزه/آمار شهدا به 188 نفر و مجروحان به بیش از 1390 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، تنها در مدت یک ساعت در شامگاه دوشنبه، 9 فلسطینی به شهادت رسیدند تا تعداد شهدای جنگ سوم غزه تا روز هشتم به 184 نفر بر اساس گفته منابع بیمارستانی افزایش یابد.

- این در حالی است که شبکه المیادین تعداد شهدا را 188 نفر و تعداد مجروحان را 1391 نفر اعلام کرده است.

- این شبکه گزارش داد کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در حال بررسی ابتکار مصر برای آتش بس است. المیادین در عین حال اعلام کرد با وجود حرف و حدیثها درباره آتش بس، حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه تشدید شده است.



تا کنون در حملات مستمر صهیونیستها صدها منزل مسکونی به طور کامل یا جزئی ویران شده است.

به صدا در آمدن آژیر خطر در ایلات

گروههای مقاومت امروز هم مناطق اشغالی را در پاسخ به تجاوزات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، آماج موشکهای خود قرار دادند.

منابع خبری از شلیک یک موشک به اطراف یکی از هتلهای گردشگری مهم در ایلات خبر دادند که دست کم دو زخمی به جا گذاشته است.

گردانهای المجاهدین شاخه نظامی جنبش المجاهدین فلسطین هم صبح امروز سه شنبه از شلیک چهار موشک کاتیوشا به شهرک صهیونیست نشین العین الثالثه خبر داد.

یک مرکز حقوق بشری هم اعلام کرد اسرائیل به عمد، تاسیسات غیرنظامی و منازل مردم را بر سر آنها خراب می کند.

سامی ابوزهری از رهبران جنبش حماس هم تاکید کرده است مقاومت تا زمانی که به اهدافش در نبرد با صهیونیستها نرسد، به مبارزه ادامه خواهد داد.

خبر دیگر اینکه جنگنده های رژیم صهیونیستی منطقه بین نوار غزه و مصر را بمباران کردند. زخمی شدن شش شهروند فلسطینی در حملات هوایی رژیم اسرائیل به برج 2 در شهر الشیخ زاید از دیگر تحولات مربوط به جنگ سوم غزه است.

جنگنده های رژیم اشغالگر طبقه اول برج 1 در شهر الشیخ زاید را منهدم کردند. خبر دیگر اینکه سازمان همکاری اسلامی خواستار کمک فوری به نوار غزه شد.

