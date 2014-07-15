سودجودیان "موسیر" ارتفاعات آلپ ایران را شخم زدند/ زنگ خطر مرگ گونه ای در فصل زادآوری

به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای لرستان همزمان با فصل بهار و تابستان پر می شود از گونه طبیعی موسیر، گونه ای که برداشت بی رویه آن از سطح مناطق مختلف استان زنگ انقراض موسیر را به صدا درآورده است.

این در حالیست که به نظر می رسد باید چاره اندیشی جدی برای مقابله با تجارت موسیر در مناطق مختلف به ویژه مناطق حفاظت شده استان صورت گیرد چرا که علاوه بر نگرانی در زمینه انقراض این گونه، دغدغه هایی در رابطه با تخریب منطقه حفاظت شده و ناامن شدن فضای این منطقه برای حیات وحش در پی ورود سودجویان نیز وجود دارد.

منطقه حفاظت شده اشترانکوه از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در زمره پناهگاههای حیات وحش کشورمان قرار دارد، موضوعی که اهمیت حفظ این منطقه و حراست از آن را دوچندان می کند.

این در حالیست که در کنار تعرض های غیرقانونی به حریم این منطقه حفاظت شده حضور سودجویان برای جمع آوری موسیر و دیگر گونه های گیاهی بر دل نگرانی های دوستداران محیط زیست افزوده است.

5 تن موسیر از متخلفان کشف و ضبط شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: طی دو هفته گذشته در دو مرحله بررسی میدانی و گشت و کنترل در سطح منطقه حفاظت شده اشترانکوه دو محموله موسیر از سودجویان کشف و ضبط شده است.

منصور درویشی با بیان اینکه کشف این مقادیر موسیر طی دو مرحله صورت گرفته است، یادآور شد: در این زمینه نزدیک به 300 کیلوگرم پیاز موسیر از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این میزان پیاز موسیر در جریان توقف سه خودرو و با پیگیری مأموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا با بیان اینکه قاچاق موسیر از منطقه حفاظت شده اشترانکوه طی سالهای گذشته استمرار داشته است عنوان کرد: در سال گذشته نزدیک به پنج تن موسیر از متخلفان کشف و ضبط شد.

گونه ای کمیاب که منشأ درآمد سودجویان شد

درویشی با بیان اینکه ارتفاعات اشترانکوه محل رویش گیاه موسیر بوده و این گونه فراوانی خوبی در این منطقه دارد افزود: با توجه به زیاد بودن تعداد روستاهای حاشیه منطقه اشترانکوه بسیاری از اهالی روستاها اقدام به برداشت موسیر و فروش در بازار می کنند.

وی با بیان اینکه برداشت موسیر و فروش آن تبدیل به منشا درآمد برای برخی افراد شده است یادآور شد: متاسفانه روند برداشت این گونه از ابتدای فصل بهار که همزمان با فصل زادآوری گیاه است آغاز می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا با بیان اینکه استمرار برداشت موسیر موجب نابودی این گونه در منطقه شده است عنوان کرد: متاسفانه روند برداشت طوری است که به این گونه اجازه زادآوری داده نمی شود.

متولیان نسبت به کاشت گونه زراعی موسیر اقدام کنند

درویشی با بیان اینکه گروههای گشت و کنترل محیط زیست در این فصل حساسیت خود را برای برخورد با متخلفان دوچندان می کنند عنوان کرد: در این راستا نیروهای محیط بان حاضر در منطقه حفاظت شده اشترانکوه و پاسگاههای این منطقه نظارت خود را تشدید کرده اند.

وی با بیان اینکه منطقه اشترانکوه به عنوان پناهگاه حیات وحش محسوب می شود افزود: نیاز است که در کنار فعالیتهای محیط زیست برای جلوگیری از برداشت بی رویه این گونه، متولیان امر نسبت به کاشت گونه زراعی موسیر اقدام کنند تا از هجوم افراد به منطقه حفاظت شده اشترانکوه کاسته شود.

کشف و ضبط 800 کیلوگرم موسیر طی سالجاری

مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طی سالجاری در جریان عملیات های مختلف در تیرماه 350 کیلوگرم و در خردادماه 510 کیلوگرم موسیر از متخلفان کشف و ضبط شده است.

کورش لشنی با بیان اینکه هر ساله محیط زیست با هجوم افرادی که قصد برداشت و قاچاق گونه های گیاهی دارای مصرف دارویی و خوراکی از اشترانکوه را دارند مواجه است، افزود: در جریان گشت و کنترلهای صورت گرفته تاکنون تعدادی از متخلفان در ارتفاعات سه هزار متری اشترانکوه در حال برداشت موسیر دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه جریمه برداشت هر کیلوگرم از این گونه به قیمت موسیر تر 50 هزار ریال و خشک 100 هزار ریال تعیین شده است، عنوان کرد: متاسفانه نرخ جرایم در این زمینه پایین بوده و برخوردها بازدارنده نیست که انتظار می رود متولیان امر در قوانین و مجازات های در نظر گرفته شده برای قاچاق این گونه کمیاب تجدید نظر کنند.

لشنی با بیان اینکه اگر موسیر از ریشه کنده شود دیگر رشد نمی کند، افزود: برداشت بی رویه متاسفانه این گونه را در معرض انقراض قرار داده است.

اشترانکوه از ذخایر طبیعی ارزشمند لرستان

بنابر این گزارش اشترکوه و یا اشترانکوه از ذخایر طبیعی ارزشمند لرستان به شمار می‌آید. این رشته کوه از بلندترین رشته‌کوه‌های زاگرس است که از غرب به شهرستان دورود، از شمال به شهرستان ازنا و از شرق و جنوب به شهرستان الیگودرز محدود می‌شود.

منطقه حفاظت شده اشترانکوه با وسعت بیش از ۱۰۶ هزار هکتار در سال ۱۳۴۹ حفاظت شده اعلام شد. منطقه‌ای کوهستانی در استان لرستان با دامنه ارتفاعی ۱۳۰۰ تا ۴۰۸۰ متر که دمای متوسط سالیانه ۴ تا ۱۲ درجه سانتیگراد و بارندگی متوسط سالیانه ۵۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر، منطقه را دارای اقلیم‌های مدیترانه‌ای معتدل تا مرطوب سرد کرده است.

دریاچه گهر که یکی از زیباترین دریاچه‌های کوهستانی خاورمیانه است در ارتفاع ۲۴۰۰ متری در این منطقه قرار دارد.

اشترانکوه از تنوع زیستی گیاهی و جانوری بسیار بالایی برخوردار است، ۶۰۰ گونه گیاهی و ۲۷۴ گونه جانوری در منطقه شناسایی شده‌اند. که از ۶۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده در منطقه حفاظت شده اشترانکوه ۶۸ گونه آن انحصاری منطقه است.

پوشش گیاهی منطقه شامل گونه‌های بلوط ایرانی، ارس بادام کوهی، گلابی وحشی، زالزالک، گون، آویشن، لاله واژگون، پونه اشترانکوهی، موسیر، پیچک و .... جانوران مهم منطقه شامل قوچ و میش، بز پازن، خرس قهوه‌ایی، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، عقاب طلایی، دلیجه، سهره و ....است.