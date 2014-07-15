عضویت 12 هزار و 475 نفر روز در کانون آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری فارس

مجتبی حق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در این کانون کارگاه های نوشتن خلاق، شعر سرایی و داستان سرایی را دایر کرده ایم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که بچه هایی جذب این مراکز شوند که استعداد و علاقه نوشتن را دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس گفت: بچه هایی که به عضویت این کانون در می آیند ابتدا در کارگاه های نوشتن خلاق زیر نظر مربی ادبی مراحلی را می گذرانند تا نوع استعداد آن ها مشخص شود و به قالب برسند.

وی افزود: وظیفه مربی های ادبی است که استعداد و برون مایه ادبی هر یک از بچه ها را کشف کند و سپس هر شخصی متناسب با استعداد خود وارد یکی از کارگاه های شعر سرایی یا داستان سرایی می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس گفت: کانون آفرینش های ادبی بخش مکاتبه ای را برای کودکان و نوجوانان شهرستان ها و روستاها که توانایی و انگیزه نوشتن را دارند اما در منطقه شان کانون نیست، راه اندازی کرده و با آن ها از طریق نامه در ارتباط است.

حق چرست اظهار کرد: چند مربی پاسخگو به نامه های این بچه ها پاسخ می دهند و تمام مراحل آموزشی که در کارگاه ها طی می شود عینا از طریق نامه به آن ها یاد داده می شود.

وی ابراز کرد: ممکن است در طول سال هفت-هشت بار این مکاتبه ها بین مربی و کودکان و نوجوانان انجام شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس تاکید کرد: ارائه کارگاه های آموزشی و نامه های مکاتبه ای فقط تا پایان هفده سالگی نوجوانان صورت می گیرد.

حق پرست افزود: البته برای افراد 17 تا 20 سال که عضو کانون آفرینش های ادبی بوده اند انجمن ادبی تشکیل و از استادان ادبی دعوت و حیطه های ادبی به افراد آموزش داده می شود ضمن این که قرائت نقد و ادبی آثارشان نیز انجام می گیرد.

وی عنوان کرد: ما فوق برنامه های ادبی را هم در نظر گرفته ایم مانند طرح دو پنجره که طی آن از نویسنده ای دعوت و در جلسه ای آثار نویسنده توسط نوجوانان نقد و بررسی و آثار نوجوانان نیز توسط نویسنده بررسی می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس یادآور شد: در برنامه دو پنجره اخیر نیز از هوشنگ مرادی کرمانی دعوت صورت گرفت.

وی همچنین گفت: ما در فرودین ماه امسال اردویی برای بچه های مکاتبه ای برگزار کردیم که شرایط برای آن ها فراهم شد که یک بار مربی های مکاتبه ای خود را از نزدیک ببینند و به خصوص که چون این بچه ها از روستاها هستند این اردوها می تواند برایشان لذت بخش باشد.

حق پرست در پایان گفت: ما بچه های کانون را برای حضور در جشنواره های ادبی مختلف آموزش می دهیم و آثارشان را به این جشنواره ها ارسال می کنیم.