به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیان‌زاده در این پیام، سازمان ملل متحد را نهادی برآمده از اراده و آرزوهای صلح‌طلبانه‌ ملت‌های جهان خوانده و خواستار اقدام‌های شایسته و به‌هنگام آن برای جلوگیری از وقوع جنگ‌های خانمان‌سوز و نسل‌کشی و فجایعی که به‌خصوص علیه کودکان در تمام نقاط جهان رخ می‌دهد، شده است.

وی با یادآوری تعهد دولت‌ها در زمان درگیری‌های مسلحانه بر اساس پیمان‌نامه‌ جهانی حقوق کودک برای مراقبت و حمایت از کودکان و با توجه به پایمال شدن آشکار حق حیات کودکان در حمله‌ به غزه، نبود هیچ حمایتی از کودکان ساکن آن و سکوت پرسش‌برانگیز مجامع بین‌المللی، از بان‌ کی‌مون پرسیده است که سازمان‌ملل برای متوقف کردن این نسل‌کشی، چه اقدام پیشگیرانه و مؤثری را سازمان‌دهی کرده ‌است؟

رژیم اشغالگر قدس طی روزهای اخیر با حمله‌های موشکی به مناطق مسکونی سرزمین‌های اشغالی و شهر غزه تاکنون صدها نفر از مردم بی‌دفاع فلسطین را به خاک و خون کشیده است که در این بین تعداد زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ساکن این مناطق نیز قربانی این آتش‌افروزی غیر انسانی شده‌اند.

مدیرعامل کانون در این نامه که به دفتر سازمان ملل متحد در تهران ارسال شده است با بیان‌این‌که این تهدید‌های فاجعه‌بار و نادیده‌گرفتن حق حیات و امنیت کودکان در سراسر جهان هنگام درگیری‌های مسلحانه به ویژه‌ در افغانستان، عراق، سوریه، میانمار، نیجر و آن‌چه که در گوشه‌گوشه دنیا در حال رخ دادن است، بی‌تردید نه برای اولین و نه آخرین بار است که اتفاق می‌افتد، خطاب به بان‌ کی‌مون آورده است: عالیجناب! سلامت و امنیت کودکان در دیگر نقاط جهان نیز به بهانه‌های گوناگون در معرض خطر قرار دارد و با این‌که طبق پیمان‌نامه حقوق کودکان، آن‌ها حق دارند از امکان بازی، تفریح، آرامش و مشارکت در فعالیت‌های خلاق و فرهنگی، هنری برخوردار باشند، متاسفانه همچنان سایه‌های ترس و دلهره و ناامنی، فقر و گرسنگی مزمن، مرگ زودهنگام و تجاوز علیه کودکان، زندگی بسیاری از کودکان دنیا را از روند طبیعی آن خارج کرده و امنیت، بهداشت و سلامت زندگی آنان را به خطر انداخته است.

حاجیان‌زاده با این توصیف که زندگی بی‌کودکی، زندگی‌ای بی‌خاطره و بی‌رویاست و زندگی‌ای که گذشته‌ای قابل اتکا نداشته باشد، آینده‌ای روشن را نیز تجربه نخواهد کرد تاکید کرده است که کودکان بخشی مهم از زندگی جامعه بشری را تشکیل می‌دهند و به زندگی در جهانی صلح‌آمیز و عاری از جنگ و خشونت نیاز دارند و کودکی ریشه و سرچشمه زندگی بزرگسالی را شکل می‌دهد و آسیب و صدمه به این بخش نه تنها کودکان و آینده آن‌ها را دچار آسیب‌های جدی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می‌کند؛ بلکه آرزوها و آرمان‌های بزرگسالی را نیز مخدوش می‌کند.

مدیرعامل کانون با یادآوری این تعهد بین‌المللی که کشورها و هم نهادهای بین‌المللی و پیمان‌نامه‌های جهانی موظف‌‌اند از حق حیات و آرامش و سلامتی کودکان فارغ از این‌که زندگی آنان به چه بهانه‌ای به خطر می‌افتد، حفاظت و صیانت کنند تصریح کرده است که باید همه‌ی تلاش خود را برای حفاظت از کودکان بی‌‌دفاع به‌کار برد و بی‌گمان ادامه‌ی این روند و تداوم تهدیدها، آینده‌ی زندگی انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی در پایان این نامه از بان‌کی‌مون و سازمان ملل متحد درخواست کرده است با توجه به جایگاه و نقش بین‌المللی ویژه‌ی آنان، اقدامات شایسته‌ای را به طور اصولی و به‌منظور جلوگیری از عمیق‌تر شدن و ادامه‌ این اقدامات نسل‌سوز سازماندهی کنند.