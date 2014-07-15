به گزارش خبرگزاری مهر، كيكاووس سعيدی با بيان اينكه خوشبختانه امسال با راهبردها و سياست‌های جديد وزارت ورزش و جوانان وضعيت منابع مالي فدراسيون صورت پايدارتری دارد، گفت: بر اين اساس ميزان سقف بودجه فدراسيون براي اجرای برنامه‌های مختلف پيش‌بينی شده است كه در غالب جلسات كارشناسی و تصميم‌گيری در سطوح مديريتی وزارتخانه ما بين فدراسيون و وزارتخانه مصوب شده است.

وي افزود: پس از شروع سال جديد روند عملياتی پيش‌بينی شده در تقويم سال 93 بلافاصله آغاز شد به طوری كه همه مسابقات آقايان و بانوان گلف در رده‌های سنی مختلف برگزار شده است. ضمن اینکه حمايت‌هاي وزارت ورزش و جوانان باعث شد پس از مدت‌ها وقفه تيم ملی بانوان با گذراندن مسابقات قهرمانی كشوری تشکیل یافته تا خود را برای حضور در مسابقات بین‌المللی آماده کند.

رئیس فدراسیون گلف همچنين با اشاره به اينكه امسال مقرر شده است تا تغييرات كيفی مطلوبی در برگزاري ليگ‌های فدراسيون صورت پذيرد، اظهار كرد: كار اصلاح آيين‌نامه برگزاري ليگ‌ها آغاز شده است و پس از بررسي در كميته فنی فدراسيون در جلسات آتی هيات رئيسه فدراسيون بررسي خواهد شد.

سعيدي در خصوص اينكه مسابقات جهاني گلف( ژاپن) و مسابقات بين‌المللی تايلند در شهريور ماه برگزار می‌شود، گفت: از ابتدای سال تاكنون چندين مرحله اردوی آمادگی برنامه‌ريزی و برگزار شد و همچنين ميزان آمادگی ملی‌پوشان گلف به سطح مطلوب و قابل قبولی رسيده است.

رئيس فدراسيون گلف با اشاره به چشم انداز مطلوب و ارتقای جايگاه ورزش گلف كشور گفت: در مسابقات آسيایی سال گذشته پنج پله نسبت به دوره قبل صعود داشتم و كشورهایی مثل قطر، امارات و قزاقستان را پشت سر گذاشتيم و همچنين در رقابتهای جهانی در طي دو دوره اخير هشت پله صعود داشتيم كه پيش‌بينی می‌شود كه اين روند ادامه داشته باشد.

وی حضور در تورنمنت و رويدادهای مهم بين‌المللي گلف را امري مهم قلمداد كرد و افزود: اين امر به ارتقا و آمادگي گلف‌بازان كشور كمك شايانی خواهد كرد، بدين منظور استعداديابی و پشتوانه‌سازی تيم‌های ملی گلف از برنامه‌های مهم اجرايي فدراسيون است.

سعیدی همچنين با بيان اينكه نخستين دوره رسمی برگزاري جام ديپلمات‌ها در سال 91 در غالب 15 كشور با حضور 28 سفير و اتباع خارجی مستقر در كشور برگزار شد، افزود: با توجه به پيگيری‌های به عمل آمده پيش‌بينی می‌شود اين جام با برنامه‌ريزی بيشتر نسبت به دوره قبل در شهريورماه امسال مجددا برگزار خواهد شد.