به گزارش خبرنگار مهر، اردوي تداركاتي تيم ملي گلف در حالي كه گرماي هوا در اوج خود بود برگزار شد و اعضاي تيم بدون توجه به اين موضوع رقابت سختي را براي به كرسي نشاندن بهترين اسكورها و قراردادن نام خود در ليست برترين‌ها كردند.

علي جمعه قلي‌زاده، مربی تیم ملی گلف ایران با اشاره به این اردوی پنج روزه خاطرنشان کرد: از روز سوم این اردو اسكورگيري آغاز شد و روند اسكورگيري اعضاي تيم به اين صورت بود كه پيش از شروع موارد فني به مدت 30 دقيقه نرمش‌ها و كشش‌هاي خاصي انجام مي‌شد.

وي با بيان اينكه در اين اردو جنبه آموزشي و بدنسازي بيشتر مورد اهميت قرار گرفت، افزود: پس از اينكه تيم آمادگي لازم را بدست آورد، لاين‌گيري(نشانه‌گيري و طرز ايستادن صحيح روي توپ) را آموزش داديم و نتيجه در 9 زمين مورد ارزيابي قرار گرفت.

قلي‌زاده با اشاره به مدت زمان كوتاه اردو تصريح كرد: علي‌رغم اين موضوع اردو از جنبه كيفي آموزشي بالايي برخوردار بود بطوريكه ضربه‌هاي كات‌دار، خطرناك، مستقيم و غير مستقيم نيز آموزش داده شد و نتايج آموزش‌ها بخوبي در اسكورگيري تيم در زمين مشهود بود.

مربي تيم کشورمان همچنين پيشنهاد كرد: اگر در اردوهاي تداركاتي بعدي غربال‌گري صورت بگيرد و تعداد افراد كمتري از اعضاي تيم انتخاب شوند، مي‌توان اردوهايي با كيفيت بهتر، زمان و انر‍ژي بيشتري در نظر گرفت و نتايج بهتري را در مسابقات برون مرزي بدست آورد.

وي یادآور شد: اگر امكان برگزاري اردوي تداركاتي در كشورهاي حوزه خليج فارس فراهم شود در ارزيابي دقيق‌تر اعضاي تيم ملي كمك شاياني مي‌شود.

اما گودرز مولايي رئيس كميته فني فدراسيون گلف نيز در ارتباط با روند برگزاري اردوي تيم ملي گفت: اين اردو به مدت پنج روز بصورت دو روز تمرين و سه روز مسابقات در مجموعه ورزشي انقلاب برگزار شد. رقابت بين اعضاي تيم بسيار فشرده و سخت است اما تلاش مي‌كنيم در سه مسابقه تداركاتي كه در پيش رو داريم برترين‌ها را براي اعزام به مسابقات برون مرزي انتخاب کنیم.

رئيس كميته فني فدراسيون گلف با بيان اينكه هيچكدام از بازيكنان گلف در حاشيه امنيت قرار ندارند، تصريح كرد: با توجه به اينكه در بازي گلف رقابتها فشرده است اين امكان وجود دارد كه بازيكني در يك مسابقه جايگاه پنجم و در مسابقه بعدي جايگاه نخست راكسب كند.

وي همچنين اظهاركرد: درمجموع ميانگين اسكورها را در نظر مي‌گيريم كه با توجه به اسكورها تا حدودي برترين‌ها مشخص هستند اما بايد بررسي دقيق‌تر انجام شود.