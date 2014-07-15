به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین در بیانیه ای با اشاره به افزایش تجهیزات نظامی برخی کشورها در سالهای اخیر و تقویت حضور غیرنظامی در منطقه خواستار توقف اقدامات واشنگتن در مناقشات ارضی در دریای چین جنوبی شد.



وزارت خارجه چین با اشاره به حفاظت این کشور از تمامیت ارضی و حقوق دریایی خود خواستار حل تنش ها از طریق مذاکرات مستقیم با احترام به حقایق تاریخی و قوانین بین‌ المللی با کشورهای درگیر شد.



"مایکل فوچس" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور استراتژیک و چند جانبه با اشاره به اینکه رفتارهای تحریک‌ آمیز و یک جانبه چین باعث افزایش تردیدها نسبت به تمایل پکن برای پیروی از قوانین بین‌ الملل شده است، خواستار اقدامات مشترک کشورهای خارج از منطقه برای حفظ ثبات و صلح منطقه شد.



تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است. جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.