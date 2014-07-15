به گزارش خبرگزاری مهر، کامران صاحب پناه، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در گفت وگو با سایت رسمی این باشگاه درباره جلسه امروز تیموریان با مسئولان این تیم گفت: جلسه خیلی خوبی را برگزار کردیم و به توافق نهایی نزدیک شدیم. به هرحال تیموریان فصل گذشته پولی را گرفته که ما باید این پول را در نظرداشته باشیم و به او پیشنهاد بدهیم. از سویی نباید شخصیت این بازیکن را زیر سوال ببریم.
وی افزود: برآیند این جلسه این بود که تیموریان خودش هم علاقمند به ماندن در استقلال است و با ارقامی که به او پیشنهاد دادیم، توانستیم به نوعی رضایت او را جلب کنیم. با این حال قرار شد تیموریان امشب با خانوادهاش مشورت کند و امشب به ما خبر استقلالی شدنش را اعلام کند.
صاحب پناه خبر داد:
آندو امشب به استقلالیها جواب میدهد/ رضایت آبیها از آخرین مذاکره
نشست امروز آندرانیک تیموریان با مسئولان باشگاه استقلال بدون تصمیم گیری خاتمه یافت و قرار بر این شد تا وی سه شنبه شب به استقلالی ها پاسخ بدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کامران صاحب پناه، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در گفت وگو با سایت رسمی این باشگاه درباره جلسه امروز تیموریان با مسئولان این تیم گفت: جلسه خیلی خوبی را برگزار کردیم و به توافق نهایی نزدیک شدیم. به هرحال تیموریان فصل گذشته پولی را گرفته که ما باید این پول را در نظرداشته باشیم و به او پیشنهاد بدهیم. از سویی نباید شخصیت این بازیکن را زیر سوال ببریم.
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