به گزارش خبرگزاری مهر، کامران صاحب پناه، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در گفت وگو با سایت رسمی این باشگاه درباره جلسه امروز تیموریان با مسئولان این تیم گفت: جلسه خیلی خوبی را برگزار کردیم و به توافق نهایی نزدیک شدیم. به هرحال تیموریان فصل گذشته پولی را گرفته که ما باید این پول را در نظرداشته باشیم و به او پیشنهاد بدهیم. از سویی نباید شخصیت این بازیکن را زیر سوال ببریم.



وی افزود: برآیند این جلسه این بود که تیموریان خودش هم علاقمند به ماندن در استقلال است و با ارقامی که به او پیشنهاد دادیم، توانستیم به نوعی رضایت او را جلب کنیم. با این حال قرار شد تیموریان امشب با خانواده‌اش مشورت کند و امشب به ما خبر استقلالی شدنش را اعلام کند.