به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر دوشنبه شب در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد و طی آن مهدی تاج عنوان کرد این بار شاهد قرعه کشی واقعی این مسابقات خواهید بود و همه بازی ها براساس قرعه مشخص خواهند شد.

پس از این اظهار نظر نقدهایی بر عملکرد سازمان لیگ در سالهای گذشته وارد شد و این سازمان به دست بردن در قرعه کشی و چیدن زمان دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس محکوم شد. البته این ذهنیت شائبه‌هایی را هم در مورد اینکه گفته می شود تساوی های پرتعداد استقلال و پرسپولیس دستوری است اضافه کرد.

مهدی تاج رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به این ابهامات پاسخ داد و گفت: منظور ما از بیان این مطالب این نبود که در ادوار گذشته تقلبی صورت می‌گرفته است. متاسفانه برخی ها به همه صحبت هایی که ما انجام دادیم توجه نکردند و بدون اینکه مسائل را کنار هم بگذارند تحلیل هایی کرده اند که درست نیست.

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر افزود: ما در دوره های گذشته لیگ برتر محدویت هایی داشتیم که به خاطر آن مجبور بودیم زمان برخی بازیها را از قبل مشخص کنیم. در این میان دیدارهای استقلال و پرسپولیس هم به خاطر شرایط خاصی که داشت و محدودیت هایی که سازمان لیگ داشت از سوی سازمان لیگ مشخص می شود.

مهدی تاج تاکید کرد: ما برای برگزاری مسابقات در سالهای گذشته محدودیت هایی از جمله برگزاری چند دیدار تیم های تهرانی در ورزشگاه آزادی و همزمان با ماه مبارک رمضان را داشتیم که برای لیگ چهاردهم این محدودیت ها برداشته شده است. این فصل تیم های پیکان و نفت و راه آهن بازیهایشان را در زمین خودشان برگزار می کنند و ماه رمضان هم با شروع لیگ تمام می شود . به همین خاطر محدویت های گذشته را نداریم.

رئیس سازمان لیگ حرفه ای با تاکید بر اینکه هیچ تقلبی در سالهای گذشته صورت نگرفته و تنها به خاطر محدودیت ها این برنامه ریزی صورت گرفته است گفت: برخی ها به دنبال بهانه تراشی و زیر سوال بردن عملکرد سازمان لیگ هستند در حالی که همه چیز شفاف است و هیچ تقلبی در این زمینه صورت نگرفته است. ما به خاطر شرایطی که داشتیم مجبور بودیم زمان دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس را در میانه های نیم فصل قرار دهیم تا از نظر ورزشگاه به مشکل نخوریم.