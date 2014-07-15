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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۲

مهدی تاج در گفتگو با مهر:

منظورمان تقلب در قرعه‌کشی نبود/ مجبور بودیم دربی را هماهنگ کنیم

منظورمان تقلب در قرعه‌کشی نبود/ مجبور بودیم دربی را هماهنگ کنیم

رئیس سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران که در مراسم قرعه‌کشی لیگ چهاردهم تاکید کرده بود "این بار شاهد قرعه‌کشی واقعی دیدارهای نیم فصل اول خواهیم بود" عنوان کرد منظورش تقلب در چیدمان بازیها نبوده و به خاطر محدودیت‌هایی که برای ورزشگاه‌ها وجود داشته است مجبور بوده‌اند زمان دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس را خارج از قرعه‌کشی مشخص کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر دوشنبه شب در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد و طی آن مهدی تاج عنوان کرد این بار شاهد قرعه کشی واقعی این مسابقات خواهید بود و همه بازی ها براساس قرعه مشخص خواهند شد.

پس از این اظهار نظر نقدهایی بر عملکرد سازمان لیگ در سالهای گذشته وارد شد و این سازمان به دست بردن در قرعه کشی و چیدن زمان دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس محکوم شد. البته این ذهنیت شائبه‌هایی را هم در مورد اینکه گفته می شود تساوی های پرتعداد استقلال و پرسپولیس دستوری است اضافه کرد.

مهدی تاج رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به این ابهامات پاسخ داد و گفت: منظور ما از بیان این مطالب این نبود که در ادوار گذشته تقلبی صورت می‌گرفته است. متاسفانه برخی ها به همه صحبت هایی که ما انجام دادیم توجه نکردند و بدون اینکه مسائل را کنار هم بگذارند تحلیل هایی کرده اند که درست نیست.

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر افزود: ما در دوره های گذشته لیگ برتر محدویت هایی داشتیم که به خاطر آن مجبور بودیم زمان برخی بازیها را از قبل مشخص کنیم. در این میان دیدارهای استقلال و پرسپولیس هم به خاطر شرایط خاصی که داشت و محدودیت هایی که سازمان لیگ داشت از سوی سازمان لیگ مشخص می شود.

مهدی تاج تاکید کرد: ما برای برگزاری مسابقات در سالهای گذشته محدودیت هایی از جمله برگزاری چند دیدار تیم های تهرانی در ورزشگاه آزادی و همزمان با ماه مبارک رمضان را داشتیم که برای لیگ چهاردهم این محدودیت ها برداشته شده است. این فصل تیم های پیکان و نفت و راه آهن بازیهایشان را در زمین خودشان برگزار می کنند و ماه رمضان هم با شروع لیگ تمام می شود . به همین خاطر محدویت های گذشته را نداریم.

رئیس سازمان لیگ حرفه ای با تاکید بر اینکه هیچ تقلبی در سالهای گذشته صورت نگرفته و تنها به خاطر محدودیت ها این برنامه ریزی صورت گرفته است گفت: برخی ها به دنبال بهانه تراشی و زیر سوال بردن عملکرد سازمان لیگ هستند در حالی که همه چیز شفاف است و هیچ تقلبی در این زمینه صورت نگرفته است. ما به خاطر شرایطی که داشتیم مجبور بودیم زمان دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس را در میانه های نیم فصل قرار دهیم تا از نظر ورزشگاه به مشکل نخوریم.

کد مطلب 2332195

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