کری: پیشرفت های خوبی در مسائل کلیدی داشتیم/فتوای آیت الله خامنه ای را جدی گرفته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان کری" با اعلام این موضوع گفت: امروز به واشنگتن می روم و "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را در جریان مذاکرات قرار می دهم. من آماده هستم تا در صورت حصول پیشرفت های بیشتر مجددا به وین بازگردم.

کری در ادامه گفت: مذاکرات سختی را داشتیم. ایران در مواضع خود سرسخت است و ما نیز در مواضع خود سرسخت هستیم. اما با این وجود هر دو طرف برای رسیدن به توافق حسن نیت دارند.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص تحریم تسلیحات هسته ای، گفت: فتوای رهبر ایران بیانیه بسیار مهمی بود و ما می خواهیم ایشان بداند که ما حق ایران را در داشتن یک برنامه هسته ای صلح آمیز به رسمیت می شناسیم. ما این فتوا را بسیار جدی گرفته ایم.

کری همچنین گفت: پروتکل الحاقی و دیگر اقدامات شفاف ساز باید پذیرفته شوند. 19 هزار سانتریفیوژ برای ایران زیاد است. هنوز فرمول کاربردی برای رسیدن به توافق جامع پیدا ندشه است.

شب گذشته "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید گفته بود: ایران در مذاکرات هسته ای با غرب جدی بوده است ولی هنوز باید تصمیمات لازم را برای نشان دادن اینکه برنامه هسته ای این کشور صلح آمیز است اتخاذ کند.

ارنست در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر امور خارجه آمریکا این اختیار را دارد که مهلت تعیین شده تا بیستم ژوئیه (29 تیر) در مذاکرات مربوط به ایران را تمدید کند، گفت: جان کری در جریان گفتگوهای وین به ارزیابی میزان جدیت ایران پرداخت. کری قصد دارد تا به واشنگتن بازگشته و پیشنهادهایی را به باراک اوباما برای ادامه مسیر ارائه کند.