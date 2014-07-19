دکتر حسین سلیمی در گفتگو با مهر در خصوص بازنگری سرفصل های علوم انسانی گفت: بازنگری ها به صورت مستمر در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی درحال انجام است.

وی ادامه داد: کارهایی در زمینه رشته‌های مدیریت، تاریخ، زبان صورت گرفته و مصوبات اولیه اخذ شده و در چند ماه آینده سرفصل تعداد زیادی رشته‌ها نهایی و ابلاغ می‌شود.

عضو شورای تحول علوم انسانی درباره نحوه همکاری دانشگاه علامه و شورای تحول علوم انسانی گفت: رئیس دانشگاه علامه عضو شورای تحول علوم انسانی است و تمام امکانات خود را برای اجرای برنامه‌های شورای تحول علوم انسانی در اختیار این شورا قرار می دهد.

وی ادامه داد: دانشگاه در برخی زمینه ها مانند ایجاد ارتباط بین کارگروه‌های شورای تحول یا برگزاری هم اندیشی هایی که کارگروه شورای تحول با اساتید رشته مختلف دارند و یا چاپ کتاب به شورای تحول کمک می کند.