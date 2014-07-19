به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مرکز هنرهای تجسمی برای درگذشت منوچهر درفشه آمده است: منوچهر درفشه از هنرمندان پیشکسوت سال‌ها فعالیت مستمر و بی وقفه در تصویرگری داشت. تصویرگری او در کتاب‌های درسی و آموزشی و کتاب‌های داستانی با کودکی نسل‌هایی پیوند خورده و بخشی از دنیای کودکی کسانی که در فاصله سال های 60 تا 70 به دبستان رفته اند با تصاویر درفشه در کتاب‌های درسی ساخته شده است؛ تصاویری خاطره‌انگیز که همواره در یادها می‌ماند و نام منوچهر درفشه را ماندگار می‌کند.

در ادامه این پیام آمده است: مرکز هنر های تجسمی ضایعه تاسف بار درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده گرامی‌اش و هنرمندان و هنر دوستان تسلیت می‌گوید.

آبان ماه سال گذشته در ششمین دوسالانه تصویرگری که از سوی مرکز هنرهای تجسمی و انجمن تصویرگران برگزار شد از منوچهر درفشه تجلیل شد اما این هنرمند به دلیل بیماری نتوانست در این مراسم حضور پیدا کند.