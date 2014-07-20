به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سخنگویی در نشست خبری روز یکشنبه در خصوص آخرین وضعیت مراکز توانبخشی شبانه‌روزی و روزانه اظهار داشت: ابتدا باید تعریفی را از توانبخشی بر اساس سازمان بهداشت جهانی داشته باشیم.

وی افزود: بیش از 20 هزار بیمار روانی در مراکز بهزیستی حضور دارند به طوریکه یک بیمار روانی کافیست یک محله را به آشوب بکشاند و آسایش را از خانواده سلب و مشکلاتی را در جامعه ایجاد کند و سازمان بهزیستی توانسته است با اعتبارات محدود بیست هزار نفر از این بیماران را ساماندهی و تحت پوشش خود قرار دهد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه حدود 23 هزار سالمند نیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که این افراد عموما با مشکلات روحی، روانی، جسمی، داخلی و همچنین با مشکلاتی از جمله آلزایمر روبرو هستند که تحت حمایت سازمان قرار دارند، گفت: بالغ بر 31 هزار معلول ذهنی نیز در مراکز بهزیستی نگهداری و ساماندهی شدند و بالغ بر 7 هزار معلول ضایعه نخاعی نیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر ساماندهی مراکز از سوی سازمان انجام شده است، گفت: در استان‌ها و در مراکز شاهد برگزاری انتخابات انجمن استانی بودیم ضمن اینکه در نهایت نیز انجمن عالی مراکز در کشور تشکیل شده است که این انجمن رابط سازمان بهزیستی با 1800 مرکز در کشور است.

سخنگویی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر سازمان پایش پرونده‌ها بود که این کار بعد از سال‌ها انجام شده است و نتایج خوبی نیز در بر داشته است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی به اعتبارات تخصیص داده شده از سوی سازمان در بخش تأمین تجهیزات توانبخشی اشاره کرد و گفت: در سال 91، 7 میلیارد تومان، سال 92، 17 میلیارد تومان و امسال نیز 35 میلیارد تومان در زمینه تأمین تجهیزات توانبخشی تخصیص داده شده است که از اعتبارات امسال 17 میلیارد تومان تا به امروز به استان‌ها پرداخت شده است ضمن اینکه در حال حاضر هیچ کودکی کاندیدای کاشت حلزون در پشت نوبت قرار نداردو این نشان می‌دهد که حرکت سازمان در مسیر توانمند سازی معلولان، حرکت قابل قبولی بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان بهزیستی ماهیانه 310 هزار تومان یارانه نگهداری به مراکز دولتی شبانه‌روزی و همچنین مبلغ 197 هزار تومان به عنوان یارانه به مراکز روزانه پرداخت می‌‌کند به طوری که سهم خانواده‌ها در پرداخت شهریه مراکز روزانه 155 هزار تومان و همچنین سهم مراکز شبانه‌روزی 360 هزار تومان است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: حدود 16 هزار نفر از معلولان و سالمندان مجهول‌الهویه در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند که با رایزنی‌های صورت گرفته و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها 4 هزار نفر از افراد اشاره شده یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومان) دریافت می‌کنند.

به گفته وی،در حال حاضر یارانه مراکز به موقع پرداخت می‌شود و در این زمینه سازمان با مشکلی روبرو نیست.

سخنگویی در خصوص اجرای طرح مراقبین در منزل گفت: در سال گذشته حدود 4500 نفر از خدمات این طرح استفاده کردند که امسال این تعداد به 8 الی 9 هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود: اقدام دیگر سازمان بهزیستی در خصوص آموزش به افراد و کارکنان در مراکز بهزیستی است که از سال گذشته این کار انجام شده است و در واقع تمدید پروانه مراکز منوط به آموزش کارکنان در برنامه‌های آموزشی است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور، افزود: هم‌اکنون بالغ بر یک هزار و 800 مرکز توانبخشی در کشور وجود دارد که حدود صد هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی را حمایت می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه رویکرد سازمان بهزیستی در چند سال اخیر تغییر پیدا کرده است، گفت: ما به جای گسترش مراکز سپردن خدمات به توانبخشی به دل خانواده‌ها حرکت کرده‌ایم و در واقع به سمت توانبخشی مبتنی بر خانواده حرکت کرده‌‌ایم.

سخنگویی گفت: استفاده از افراد آموزش‌دیده برای ارائه خدمات رایگان در منزل به معلولان یکی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان محسوب می‌شود ضمن اینکه خانواده‌ها نیز می توانند آموزش‌های لازم را در ارائه خدمات ببینند.

وی ادامه داد:‌ طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده درحال حاضر از استانهای محروم شروع شده است به طوری که در این بخش ماهیانه یکصد هزار تومان به خانواده‌هایی که افراد معلول خود را (شدید و خیلی شدید) نگهداری می‌کنند، پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات انجام شده از سوی سازمان ترخیص معلولان به خودکفا رسیده از مراکز است که در این زمینه نیز سازمان موظف است تا 60 درصد از یارانه پرداختی مراکز را به خانواده‌ها جهت نگهداری معلولان پرداخت کند.

سخنگویی اظهار داشت: در سال جاری اعتبارات لازم برای ترخیص معلولان واجد شرایط دیده شده است به طوری که ماهیانه حداقل یکصد هزار تومان و حداکثر یکصد و پنجاه هزار تومان بابت ترخیص معلولان جسمی حرکتی به خانواده‌ها داده می‌شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه با اقدامات انجام شده از سوی سازمان در حوزه ترخیص معلولان به خودکفا رسیده و همچنین نگهداری معلولان در منزل، افراد جدید و پشت نوبت وارد چرخه حمایتی سازمان می‌شوند، گفت: ما به دنبال افزایش کیفیت خدمات به معلولان و سالمندان در منازل هستیم.

سخنگویی با بیان اینکه نمی‌توان به طور کلی مراکز نگهداری را تعطیل کرد، گفت:‌ هم‌اکنون حدود 16 هزار معلول و سالمند مجهول‌الهویه و فاقد سرپرست و کد شناسایی بر اساس حکم دادستانی و قوه قضائیه تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

وی افزود: تعدادی از معلولان نیز در کشور فاقد سرپرست و برخی دیگر نیز دارای معلولیت‌های چندوجهی، جسمی، ذهنی و ... هستند که سازمان بهزیستی موظف است مراکزی را برای نگهداری این معلولان ایجاد کند چرا که این افراد را نمی‌توان در خانه‌ها نگهداری کرد.