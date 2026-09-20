به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین مدنی، با اشاره به برنامههای بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امسال ۲۵۰ هزار بسته نوشتافزار برای دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی تهیه شده که ۶۰ درصد آن به دانشآموزان دوره ابتدایی و ۴۰ درصد به دانشآموزان دوره متوسطه اختصاص دارد.
وی با تشریح محتویات بسته نوشتافزار دانشآموزان ابتدایی گفت: این بسته شامل کیف، جامدادی، ۶ عدد مداد، یک بسته ۱۲ عددی مداد رنگی، خطکش سهتکه، پاککن و تراش است. در این بسته همچنین ۶ دفتر شامل یک دفتر ۵۰ برگ نقاشی، سه دفتر ۵۰ برگ و دو دفتر ۸۰ برگ خطدار قرار داده شده است.
مدنی درباره بسته نوشتافزار دانشآموزان دوره متوسطه نیز اظهار کرد: این بسته شامل کیف، جامدادی، ۶ عدد خودکار در رنگهای آبی، قرمز و مشکی و خطکش کریستالی چهارتکه است. برای دانشآموزان دوره متوسطه نیز ۶ دفتر شامل دو دفتر ۵۰ برگ، دو دفتر ۸۰ برگ و دو دفتر ۱۰۰ برگ در نظر گرفته شده است.
تجهیز معلمان مناطق محروم به ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی خلاقانه
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از تهیه ۱۰ هزار بسته معلمانه خبر داد و گفت: ارزش ریالی هر یک از این بستهها حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و این بستهها با رویکرد حمایت از معلمان و تقویت ابزارهای آموزشی مورد نیاز آنان تهیه شده است.
مدنی با اشاره به ویژگیهای بسته معلمانه اظهار کرد: این بسته با هدف کمک به معلمان برای ارائه آموزشهای خلاقانه، مفهومی و متنوع طراحی شده و مجموعهای از ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی را در اختیار آنان قرار میدهد.
وی درباره محتوای بستههای معلمانه اظهار کرد: در این بستهها مجموعهای از ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی شامل کوییزنر، چرتکه، ساعت آموزشی، کتاب آموزش فارسی، دفترچه راهنما، ذرهبین، دماسنج، کاغذ رنگی، آهنربا، گونیا، نقاله و خطکش لیمینتی و همچنین نقشه ایران پیشبینی شده است تا امکان بهرهگیری از روشهای متنوع آموزشی در فرایند تدریس فراهم شود.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف حمایت از دانشآموزان و معلمان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید انجام میشود و تلاش شده است در طراحی بستهها، علاوه بر تأمین اقلام ضروری، به نیازهای آموزشی و کیفیت فرایند یادگیری نیز توجه شود.
وی افزود: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در چارچوب رویکردهای حمایتی خود، توجه به دانشآموزان و جامعه آموزشی مناطق کمبرخوردار را دنبال میکند و برنامههای مرتبط با آغاز سال تحصیلی نیز در همین راستا اجرا میشود.
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