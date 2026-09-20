کیانمهر: سقف ۳۵۰ میلیون تومانی تسهیلات اشتغال پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت توسعه اشتغال، منابع تسهیلاتی باید متناسب با هزینههای واقعی ایجاد کسبوکار اختصاص یابد و رقم فعلی پاسخگوی نیاز بسیاری از طرحها نیست.
وی افزود: جلسات مرتبط با تسهیلات و مصوبات سفر رئیسجمهور به گلستان به صورت هفتگی برگزار میشود و پیش از تصویب طرحها، کمیته کارشناسی بررسیهای لازم را انجام میدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: طرحهایی که در این کمیته تأیید میشوند، دارای پشتوانه کارشناسی هستند و بررسیهای میدانی نیز پیش از طرح موضوع در جلسات انجام میشود.
کیانمهر با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمانی و شرایط اشتغال، دستگاهها و بانکهای عامل باید روند پرداخت منابع را سرعت دهند و در چارچوب ضوابط، سختگیریهای غیرضروری در فرآیند ضمانت کاهش یابد.
وی تأکید کرد: هدف این است که منابع تخصیصیافته هرچه سریعتر به طرحهای اشتغالزا برسد و پروژهها در موعد مقرر به مرحله بهرهبرداری برسند.
طرحهای سفر رئیسجمهور به مرحله بهرهبرداری میرسند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به استان گفت: اجرای مصوبات باید به گونهای باشد که آثار آن در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
کیانمهر افزود: تلاش میکنیم همزمان با نزدیک شدن به یکسالگی سفر رئیسجمهور به گلستان، بخشی از طرحهایی که در این سفر به تصویب رسیده و تسهیلات آنها پرداخت شده است، به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت فعالیتهای حوزه تعاون و اشتغال تأکید کرد و گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و بانکها میتوان روند اجرای طرحها را سرعت بخشید و بخشی از پروژههای پیشبینیشده را در دهه فجر به بهرهبرداری رساند.
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